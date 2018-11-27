評公投結果 紐時：傷及台灣亞洲進步社會聲譽

台灣24日舉行史無前例的十項公投，「紐約時報」刊登專文分析，選民的答覆傷及台灣作為亞洲最進步社會之一的聲譽，激怒許多年輕人，無意間也強化北京聲稱台灣是其領土的說法。

紐約時報（New York Times）駐台記者何貴森（Chris Horton）專文指出，當台灣去年通過立法，下修公投提案與通過門檻時，總統蔡英文稱這是台灣從軍事獨裁轉型為開放民主體制的「歷史性時刻」，不料公投結果遠超出她的預期。

台灣宣傳公投活動期間，同性戀權利是焦點議題之一，公投半數問題也與此有關。

大法官會議雖已於去年做出解釋，認為現行法令未保障同性婚姻，已屬違憲，公投結果仍顯示台灣選民壓倒性反對同性婚姻，並支持自小學教科書中刪除同性戀相關內容。

公投結果使台灣許多人驚愕不已，特別是年輕選民，25歲的張姓專案經理表示：「我們以為自己生活在進步開放的國家，但看到這次公投的差距後，才發現我們生活在根本認不得的地方。」

根據公投結果，選民顯然不挺民進黨的自由價值，但公投本身有著更大的意義，它是台灣用來阻止中國大陸的為數不多的工具之一。

1981年與國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）達成協議後，台灣同意以「中華台北」的名義參賽。但近年來，台灣民眾越來越希望能主張自己的認同，因此十個公投案中，其中一題便是問選民是否支持以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加2020年東京奧運等國際運動賽事。

但在反方陣營警告更名可能導致台灣在中國的壓力下不得參加奧運，這項公投最終並未過關，何貴森認為，這可能使北京認為，台灣人樂於被認定為中國人。

除官方場合外，很少有台灣人稱台灣為中華民國，但中國政府表示，若變更任何官方名稱為「台灣」，都將遭軍事攻擊。

部分基於這個原因，台灣公投法禁止將國號、國旗、領土變更等涉及國家主權的問題納入公投項目。但國家面臨即將被中國併吞等緊急狀況時，總統有權將這些議題訴諸公投。

支持獨立雖是民進黨的傳統立場，但民進黨此際無意舉行獨立公投。但藉由舉行其他議題的公投，以及讓這類政治活動成為台灣政治文化的一部分，蔡政府正在為未來舉行緊急公投所需的基礎架構及合法性奠基。

旅居台北的法律顧問費浩文（Michael Fahey）表示，「24日的選舉進一步推進民進黨將公投制度化的長期目標，民進黨主要階層一再期盼能制定某種公投法，以便在必要時就自決問題進行公投，將會有一個機制來實現此一目標」。

國民黨似乎於同婚等議題的公投中受益，這些問題刺激保守選民出門投票，國民黨也因此於同日舉行的地方選舉中大有斬獲。

費浩文說：「國民黨與部分保守勢力都很清楚，如果他們把對一些特殊利益團體特別具吸引力的若干決議綁在一起，他們或許可以動員那群人，期盼他們立場一致，票投國民黨候選人。」（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）1071127