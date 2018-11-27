中華電信行動通信救災搶修能量再升級　第五代防救災行動通訊車上陣

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）​國家通訊傳播委員會今(27)日舉行「 防救災行動通訊車啟用典禮」， 宣布啟用全台最新的防救災行動通訊車， 為災害潛勢區或偏遠地區提供即時行動通訊服務。 中華電信由謝繼茂總經理代表出席， 共同宣示國家行動通訊救災力再升級，並於現場展示具備3G+ 4G高容量基地台、發電機、衛星傳輸設備， 擁有雙倍通信能量的防救災行動通訊車及救災通訊設備。

中華電信對於防救災行動通訊設備建置與人員培訓從未間斷， 除了原本已於全台部署23部救災搶修車、 逾百位受過專業重型拖車駕駛訓練及業餘無線電執照的通訊專業精英 部隊，亦響應通傳會推動的「107年前瞻基礎建設計畫- 機動式防救災行動通訊平臺」，增購10部第五代救災搶修車， 提升搶修陣容，讓救災能量再升級。

中華電信累積逾20餘年豐富的防救災經驗， 並持續進化搶修車輛及行動通信設備，從民國87年第一代， 採用大貨車，配置2G大型基地臺， 因受限大型車無法進入災區支援，進而打造四輪傳動越野車， 歷經民國99年、102年、105年，逐步汰換精進， 107年進入第五代，採用四輪傳動越野車附掛尾車(子母車)， 搭載3G+4G小型化高容量基地臺、發電機、衛星傳輸設備， 具雙倍且機動性的通信能量，可快速提供地方政府的前進指揮所、 災區民眾、搶修人員等通話與行動網路服務， 足以因應各種災害環境及災民的通訊需求。