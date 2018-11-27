嬰幼兒染流感易重症 以神經系統併發症為多

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）公費3價流感疫苗10月15日才開打，卻頻頻出包，先是賽諾菲發生疫苗變咖啡色事件，接著國光生技也發生有白色懸浮物，昨（26）日又爆出賽諾菲3價公費流感疫苗和4價自費流感疫苗查出黑色或白色懸浮物，雖然該批未流入市面，但家長們不禁猶豫到底該不該讓小孩接種流感疫苗？

臺大醫院小兒部李秉穎醫師表示，嬰兒、未滿3歲及學齡前幼兒是流感的高風險族群之一，雖然感染流感的死亡風險較低，卻有併發重症的高風險。尤其是神經方面的併發症，可能造成永久的腦性麻痺、神經障礙等。

由於出生6個月內嬰兒無法接種流感疫苗，需父母接種流感疫苗，來保護尚無法接種流感疫苗的嬰幼兒健康。而有6個月以上嬰幼兒之家長，每年應要帶小孩接種流感疫苗。

另外，如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，才能產生足夠的保護力。

疾管署呼籲，截至11月25日止，今年國內公費流感疫苗已施打419萬餘劑，隨著天氣轉涼，每年流感疫情會在新曆年到舊曆年之間達到高峰，呼籲尚未接種流感疫苗的公費對象儘快接種。

而平常也應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如有類流感症狀應配戴口罩儘速就醫，並落實生病在家休息。