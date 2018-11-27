集保結算所參與OECD亞洲公司治理圓桌論壇

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）2018年國際經濟合作暨發展組織（OECD）亞洲公司治理圓桌論壇，於11月7、8日在馬來西亞吉隆坡舉行，金融監督管理委員會證券期貨局率領證券交易所與集保結算所參與本屆論壇，並由集保林修銘董事長受邀擔任「公司治理架構之彈性及比例原則運用」專題與談人。

OECD論壇在「公司治理架構之彈性及比例原則運用」專題中，強調公司治理規範不能一體適用(one size doesn’t fit all)，須依據各市場特性及受規範對象不同的性質，運用彈性與比例原則方法來設計相關規定，以在「提升市場透明度」、「維持市場公平性」及「成本效益考量」三大目的中取得平衡。

該場專題與會者就日本、香港、新加坡及台灣公司治理規範之特色，及如何運用彈性與比例原則進行討論。林董事長分享了台灣在金管會「公司治理藍圖」規劃下所繳出的亮眼成績，並講述我國在獨董設置、電子投票及英文股東會資料等規範，如何採取漸進式推動，以因應發行公司資本額、產業別或外資持股比例等不同特性有效落實政策；並強調台灣如何運用創新科技實力，建構有效率的平台服務，來降低市場參與者整體遵循成本，並增進市場透明度與公平性。

OECD公司治理委員會於該場專題中亦指出全球市場現正面臨「機構法人股東持股提升」(Increase in institutional ownership)之趨勢，機構法人股東對發行公司公司治理之影響力日益重大。有鑑於此，集保結算所除協助推動臺灣機構投資人盡職治理守則外，另配合新版公司治理藍圖政策，預計於108年起提供中英文版「公司投資人關係整合平台」，以促進發行公司與投資人間資訊交流之效率與品質為目標，便利投資人查詢發行公司相關資訊，使發行公司與股東間之溝通更聚焦，也讓台灣市場的國際能見度更上一層樓。