部分鄉鎮水稻收穫量短缺　富邦產險水稻保險主動啟動理賠

農委會公告台灣各鄉鎮一期稻作產量， 今年有部分鄉鎮一期稻作的收穫量短缺， 富邦產險已針對投保富邦產物水稻區域收穫農作物保險的農民主動啟 動理賠作業，本次共有雲林縣北港鎮、 崙背鄉及臺東縣海端鄉等三個鄉鎮獲得保險理賠。

富邦產險表示，今年一期稻作產量未達預期的雲林縣北港鎮、 崙背鄉及臺東縣海端鄉，短缺的產量約每公頃100公斤~700公 斤左右。水稻區域收穫農作物保險保障水稻耕種期間， 不論是遭受颱風、乾旱、豪雨、冰雹或是病蟲害， 只要農民所在地區的實際產量低於保險約定的保證產量， 短缺的收穫量即能獲得保險理賠。 而已投保的農民則可獲得每公頃新台幣2,400元~10,000 元的理賠金，實質填補減產損失。

政府的農業天然災害救助辦法是針對天災所導致的損害比例達20% 才啟動，若是因病蟲害所致減產，或未達救助標準， 農民無法領取現金救助，必須自行吸收。 但透過商業保險可補足此缺口， 不論是天然災害或病蟲害導致產量短缺即可獲得理賠， 讓農民多一分保障，少一分負擔。

富邦產險長期關注社會需求，秉持發揮正向力量的理念， 以促進台灣農業穩健發展為企業目標， 致力發展更全面且多元的保險商品。 未來也將持續規劃其它類型的農作物保險商品， 提供農民更完善的保障方式。