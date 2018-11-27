中華電信攜手北市府推動「.taipei」網域　資訊月祭優惠

中華電信今(107)年與台北市政府簽約， 由中華電信於107年至110年提供「.taipei」 頂級網域營運管理服務， 並在本次資訊月11月28日至12月3日展覽期間， 於台北世貿一館登場，民眾前往台北市政府館「.taipei」 網域展覽攤位完成互動遊戲，即可獲得限量贈品一份！ 另外12月1日下午兩點及2日下午三點還有「.taipei」 網域舞台活動，歡迎民眾踴躍參加。

中華電信運用網域服務經營經驗打造台北網路門牌

「.taipei」 服務是台灣第一個獲得負責全球網域與IP位置分配的非營利組織I CANN授權的城市網域，猶如台北市的網路門牌， 可提供在地企業、個人或活動在「.com」、「.tw」之外， 更直覺的網域選擇。中華電信經營「.tw」、「.台灣」 域名註冊服務長達18年，同時也是全台受理最多「.com.tw 」域名註冊的機構， 並提供hiBox信箱與hiHosting企業網站架站等相關應 用服務，在網域服務領域累積了長年耕耘經驗， 未來將進一步與台北市政府偕同國內外40逾家註冊商一同打造更便 捷、先進的智慧城市。

國際旅人瘋台北「.taipei」網域行銷助攻

台北市一向擁有眾多人文景點與特色店商家，米其林指南公布後， 更在國際饕客界掀起一波台北熱，因此在激烈的數位行銷競爭中， 網域行銷也是不可忽視的一環，任何與台北相關的人、事、時、地、 物都可以使用「.taipei」網域， 不管是生活在台北或是在台北提供服務，「.taipei」 都是向全世界發聲的獨特管道！更多介紹請見. taipei官方網站：http://hi.taipei/