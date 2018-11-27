臺灣企銀勇奪企業永續獎項

財團法人台灣永續能源基金會今年結合BSI國際永續標準管理年 會，共同壯大全球企業永續論壇(GCSF)之舉行， 其相關獎項日前揭曉得獎名單！臺灣企銀榮獲台灣永續能源基金會主辦之「2018年第十一屆TCSA台灣企 業永續獎」企業永續報告類金融及保險業組銀獎及BSI國際永續標 準年會之「永續實踐獎」二項殊榮。

成立超過百年的臺灣企銀，是全國唯一中小企業專業銀行，「 善盡企業社會責任」向來是臺灣企銀的核心經營理念， 除了致力於追求業務績效、提供員工附加價值、重視股東權益外，更以實際行動落實企業社會責任。

未來，臺灣企銀將積極加強並協助臺灣永續成長、 優化投資環境並扶持創新、創意及創業之發展，規劃設置「 創新金融辦公室」以推動綠色金融、都市更新與危老建築重建及文創產業等重要貸款之扶持力道； 另為因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸， 特別將銀髮族照顧關懷活動列為公益活動主軸，積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案， 協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、 幸福共餐及延緩失能等服務。

臺灣企銀以銀行本業為出發點，積極參與公益、實踐社會關懷， 致力成為永續經營的優質銀行，本次得獎， 不僅是努力付出獲得的肯定，更是責任的賦予。