中央執政致選舉失利　蔡英文致歉

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（27）日南下高雄，與此次九合一選舉民進黨高雄市長參選人陳其邁一同出席座談會，期間她對於中央政府執政造成地方選舉的負擔表示歉意，也表示現在政府有三項工作要完成，包括檢討、政策調整，以及人事調整。

上週六（24）九合一地方大選民主進步黨失利，原先執政的13個縣市失掉七個，身兼民進黨主席的蔡總統也在大選日當晚宣布辭去黨主席一職。今日是她大選後首度露面，稍早在臉書發文表示將展開一系列傾聽民意的行程後，蔡總統下午來到高雄，與陳其邁共同出席陳其邁後援會座談會。

根據《民報》報導，在閉門座談會開始前，蔡總統首先表示，中央政府執政造成地方選舉的沈重負擔，她感到很抱歉，她今日到高雄，就是要和大家一同檢討，她會多聽少說，並期勉儘管「上半場打不好，透過檢討下半場一定可以打好」。

蔡總統接著表示，政府接下來要做三項工作，首先是進行敗選檢討，其次是做政策的調整，第三則是針對人事進行調整。對於選舉結果以及數案過關的公投所牽涉的政府政策，蔡總統提及，政府對現行的施政政策會做必要調整。

卸下黨主席職位的蔡總統也指出，民進黨代理黨主席明（28）日將在中執會推選出來，下一任黨主席也將在最短的時間內選出，帶領下一階段的民進黨。

而《中央社》報導，陳其邁也對支持者致歉，並呼籲支持者不要失志。他強調自己努力不夠，還需學習，會一肩扛起敗選責任，做的不夠的地方會繼續努力，做不好的地方也會反省與檢討。