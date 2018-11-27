腸病毒疫情連3週升 南部新增2歲童重症病例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）國內腸病毒疫情持續上升，上週門急診就診人次破1萬人，根據疾管署監測資料顯示疫情接近流行警戒期，上周新增1名南部2歲男童重症病例，出現疱疹性咽峽炎和步態不穩等情形，所幸經救治已康復出院。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情連三週上升且接近接近流行警戒期，流行地區以嘉義縣以北及東區為主，而南部上週新增1例感染克沙奇A10型併發重症個案。

該例腸病毒併發重症病例為南部2歲男童，10月下旬陸續出現發燒、疱疹性咽唊炎及步態不穩等症狀，並於11月初收治住院及通報，經檢驗審查確認為克沙奇A10型腸病毒重症，所幸個案經治療後病況改善並已出院。

疾管署表示，目前國內氣候雖逐漸轉涼，但腸病毒一年四季均有傳播風險，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，提醒大人外出返家請務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手。此外，學童及幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒或孩童接觸，以降低交叉感染的機會。

一旦發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。