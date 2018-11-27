(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)澳洲媒體報導，薩摩亞已和中國展開融資談判，以重啓港口建設。外界擔心，中國會將該港口，轉為軍事用途。

澳洲媒體《澳洲人報》回顧，今（2018）年4月，薩摩亞總理圖伊拉埃帕·薩伊萊萊·馬利埃萊額奧伊（Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi）曾表示，將重啓海港建設計劃，卻沒有説明建設費用來源，讓周邊國家擔心，中國會不會將海港，轉為軍事用途。

薩摩亞農業部長已向《澳洲人報》坦誠，他們確實正在和中國談判。報導介紹，薩摩亞對外債務已佔GDP一半左右，且中國不久前，才剛逼迫斯里蘭卡割讓港口99年。

《澳洲人報》引述專家説法，表示中國此舉，可能是希望對澳洲施加壓力。

中國日前才和澳洲維多利亞州，私下簽署一帶一路備忘錄，震撼該國中央政壇。

英國《衛報》報導，當地時間10月25日，澳洲為維多利亞洲總理安德魯（ Daniel Andrews），與中國駐澳州大使正式簽署諒解備忘錄，成為該國支持西晉平一帶一路計劃的州份。

然而，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott Morrison），卻對此事毫不知情，一直到25日才突然發現，自己的地方政府和別的國家簽約了。他批評，外交是聯邦政府的職責，但維多利亞州竟然事前完全沒有與聯邦政府討論，或徵求相關意見，就擅自與外國政府，簽署諒解備忘錄。

對此，根據報導，維多利亞州主張，他們在談判過程中，一直有和中央政府外交通商部密切聯繫，並稱有提供外交通商部一份影本參考。

但澳洲外交通商部對州政府的説法，表示否定。根據報導，外交通商部表示，雖然在6月左右，就知道維多利亞州在思考加入一帶一路投資計劃的可能，但他們也是到10月25日州政府宣佈後，才發現竟然還有諒解備忘錄的存在。

莫里森總理上任後，開始加強對中國的警覺心，因此維多利亞州政府的行為，勢必會讓他感到幾分尷尬。雖然澳洲中央政府目前未有對維多利亞政府，或是中國政府做出更強烈譴責或批評，但此事後續發展，仍值得關注。

中國將融資薩摩亞興建港口 學者：對澳洲施加壓力