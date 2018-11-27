採環保油墨印刷　108年里山動物曆12/1開賣

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）為迎接新的一年，農委會林務局推出108年「里山動物曆」，12月1日下午1時在華山文創園區紅磚區西7-3館的林務局「山產店」開賣，每份新台幣250元，首賣日可享79折。此外還同步推出「里山動物觀察筆記本」，都盼望喚起民眾愛護里山動物之心。

林務局說，繼去年發行「飲食之森」月曆，108年「里山動物曆」主題多元，2月是低調隱身在自然的森林鳥類、3月是與人類同樣被母乳哺育的哺乳類。

至於夏天的7月，是不讓蝴蝶專美於前的蛾類、8月是歌詠夏季的蟬，入秋的9月則是穿著鎧甲閃著金屬光澤的甲蟲。

今年的月曆有各物種的延伸閱讀，讓大家看月曆長知識。此外還延續手繪風格，精雕細琢，掛上它，整間屋子質感立馬上升。

林務局指出，「里山 」是指高山和平原之間，包含天然林、人工林、聚落和農田的鑲嵌地景，而棲息其間的眾多小生命，像蟬、蜻蜓、毛蟹、蛙類、竹雞、食蟹獴、石虎等，就是里山動物～這些里山動物有許多因為棲地被破壞而逐漸消失，希望特別採用環保油墨印刷的「里山動物曆」，能喚起民眾愛護里山動物與維護里山環境的心。進而找尋兼顧生活、生產與生態的永續途徑！

林務局補充說，12月7日以後，「里山動物曆」另於國家出版品展售處銷售，販售訊息可參考「林務局-森活情報站」臉書。​

【108年林務局「里山動物曆」販售資訊】

◎107年12月1日（星期六）「林務局-山產店」首賣

開賣時間：下午1：00

地址：華山文創園區紅磚區西7-3館（臺北市中正區八德路一段1號）



◎107年12月7日（星期五）起於政府出版品展售處販售

1.國家書店

地址：104臺北市中山區松江路209號1樓（實體書店）

電話：02-25180207



2.五南文化廣場

地址：400臺中市中區中山路6號（實體書店）

電話：04-22260330



更多資訊 https://www.forest.gov.tw/forest-news/0063173