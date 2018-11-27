棒球迷必看！中華職棒慶祝30年　特展經典藏品華山登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）為慶祝中華職棒邁入30週年，中華職棒聯盟特別舉辦「中華職棒30週年特展-無人出局」，將在華山文創園區展出棒球史上的經典收藏，與球迷一同回顧過去的精彩賽事，展覽將從12月29日起展自明年3月31日。



中華職棒大聯盟會長吳志揚（左5）宣告「中華職棒30週年特展-無人出局」將於12月29日登場（圖/台灣英文新聞）

這次輪到你上場！「中華職棒30週年特展-無人出局」由中華職棒聯盟攜手中華文化總會（以下簡稱文總）、啟藝策展團隊共同打造，啟藝策展公司表示，取名「無人出局」在於中華職棒在這30年中間歷經許多起伏，此紀念展將囊括所有精彩且重要的時刻，展出職棒經典卸任以及現任球員收藏、鐵粉自元年的珍貴典藏等。



徐生明總教練「味全龍三連霸球衣」（左）及「退休前的最後一件球衣」（右）（圖/台灣英文新聞）



2018年台日交流賽中的打擊手套及三振球（圖/台灣英文新聞）

這次，搶先曝光的展品包含，已故徐生明總教練的戰衣「味全龍三連霸球衣」及「退休前的最後一件球衣」；富邦悍將林威廷擊出的第一支全壘打球和球棒；職棒史上纏鬥打6小時的經典賽事「獅象冠軍戰17局記錄單」；Lamingo桃猿隊郭永維於今（2018）年台日交流賽擊出勝利打點的實戰打擊手套，以及中華代表隊獲勝的「再見三振球」等，從古到今的展品皆訴說中華職棒的歷史。



2003年珍貴的兩聯盟合併協議書（圖/台灣英文新聞）

另外，今（27）日記者會現場，中華職棒大聯盟會長吳志揚展示展品之一「2003年兩聯盟合併協議書」，該協議書不僅使中華職業棒球大聯盟重回台灣唯一的職業棒球聯盟，也是台灣職棒開啟新時代的象徵。

「中華職棒30週年特展-無人出局」共分多個展區，從球迷視角為切入點，第一展區場景設計在家中客廳，試圖喚起球迷在家熬夜看比賽，聲嘶力竭替喜愛球隊加油的回憶，其他展區也將帶著球迷一起回顧總冠軍賽紀錄、年度MVP經典人物等，搭配VR虛擬實境科技，讓往事歷歷在目重現。

預售票將於明（28）日線上開賣，凡購買單人票（250元），即可享職棒元年票根紀念書籤，雙人套票售價1280元，包含龍獅虎像球衣造型一卡通套組，詳情請上中華職棒臉書查詢。