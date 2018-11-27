(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本首相安倍晉三在國會表示，赴日工作外國人將可拿到與日本民衆相同的工資。

緊急更新：日本入出境管理法修正案通過衆院，之後將送往參院審查

日本《NHK》報導，在野黨立憲民主黨逢坂誠二，在衆院預算委員會中，訊問安倍是否會准許企業，給來自低所得國家的民衆，較低的薪水。

對此，安倍回答，無論赴日工作外國人來自何方，都會得到至少和日本人相同水準的薪水。

日本少子化導致人手不足，是迫使該國擴大接納外籍人士工作的原因，且日本政府也努力增加外籍人士就業福利，例如回國機票及較低的語言門檻，讓日本成為被選擇的國家。

日本《時事通信》日前報導，日本政府計劃，若任用期滿的外國員工，無法自行負擔機票，將要求原聘用企業，代為負擔，以避免外國人非法居留日本。

根據報導，日本政府將要求日本企業，在與滿足「特定技能1號」及「特定技能2號」的外國員工，簽訂勞動契約時，給與外國人至少和日本人相同的待遇，希望回國時給與休假，並確保該人在期滿後，能離開日本，且若外國人無法負擔回國旅費，則企業要先代為支付。

所謂的「特定技能1號」及「特定技能2號」居留資格，是日本入出境管理法修正案的重點之一。

日本《NHK》日前報導，出入境管理法修正案，將新設這兩個居留資格，其中，「特定技能1號」對象是在特定領域中，擁有相當程度知識或經驗的外國人，在日本最多居留5年。

根據《日本經濟新聞》能夠適用本新制的，有農業、照護、旅館、造船等人力特別不夠的十幾種產業，但若政府判斷人力已足夠，將停止接納新外國人。

《產經新聞》報導，日本法務大臣山下貴司21日表示，以「特定技能2號」在日本工作外國人的居留期間，會被算進申請日本永久居留權時的居日期間，也就是他們將得到如教授和律師般的待遇，在滿足其他條件下，獲日本永久居留權。

另外，山下強調，「特定技能1號」及技能實習生，除非變更居留資格，否則無法在規定時間5年結束後，繼續待在日本，因此他們若維持「特定技能1號」及技能實習生的居留身份，將無申請日本永久居留權資格。

不過，根據報導，山下説明，由於「特定技能2號」要求的技術水準較高，出入境管理法修正案通過後短期内，應難有人符合資格申請，因此數年内將不募集「特定技能2號」居留資格者。

綜合日本媒體報導，目前入出境管理法修正案預計在今（27）日通過衆院，並儘快通過參院審查，可望在12月10日本次會期結束前正式通過國會兩院。不過，在野黨批評，本法案過於草率，且未能回答日本民衆擔憂，因此誓言將盡全力阻止通過。

《台灣英文新聞》超級熱門文章：

安倍：外籍人士赴日工作 可拿到與日人相同或更高薪水