隆乳安全堪憂 美國半年爆8千件問題案例

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隆胸手術行之有年，一般人或許不覺得有太大安全疑慮，但去年開始，美國衛生單位卻開始接到如雪片般飛來的糾紛案例，乳房填充物安全性引發質疑。

《美聯社》報導，2008至2015年，美國FDA每年約收到200件相關抱怨，與每年成千上萬件手術相比，猶如滄海一粟。然而，光是2017年下半年，FDA就收到了逾4,000件與乳房填充物相關的後遺症報告，今年上半年更出現了8,000餘件。

問題究竟出在哪裡？

今年41歲的美國籍女子潔米（Jamee Cook），曾在急診室工作，她接受 《美聯社》專訪時指出，接受鹽水袋隆胸手術後，身體出現多種不適，長達十年，包括勞累、偏頭痛、無法專注以及自體免疫疾病。潔米懷疑這一切皆與填充物有關，因此決定將鹽水袋取出，果然大多數病症不藥而癒。

事實上，FDA雖要求填充物業者必須追蹤患者術後狀況，但逾十年來，業者卻得以用一份報告來歸結數千個案例，提報填充物破裂需移除等情事。這意味著大眾完全無法得悉此類手術危害健康的真正數字。

去年一名律師披露，其委託人的報告竟未在FDA資料庫建檔，FDA才開始要求業者回溯過去資料，將案例一個個申報，數據因此激增，也讓乳房填充物資訊不透明之弊就此曝了光。

其實隆胸手術不乏風險，FDA去年證實，一種名為間變性大細胞淋巴瘤（anaplastic large cell lymphoma）的罕見癌症，的確與乳房填充物相關，雖僅有數百例。FDA也在網站上公布填充物可能出現的後遺症，如若破裂，恐使矽膠流至全身，並警告患者，這類填充物並非｢一勞永逸」的產品，終有一天必須移除或置換。

許多患者因此站出來呼籲政府強化資訊透明度，並提出警示，指這類手術恐與自體免疫疾病有所關聯。潔米今年9月連同19名同病相憐的患者，赴華府遊說FDA，要求該單位加強乳房填充物的管制、測試以及報告。她並疾呼，業者理當揭露矽膠填充物外層與內容物所含的化學成分，不應以商業機密為由拒絕公開資訊。

「若進行術前諮詢時，我能得知即將放入我體內的東西含有一大串化學成分，可能導致淋巴瘤，那我打死也不會做這手術。」她說。

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