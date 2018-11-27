改革開放百人名單 馬雲被曝是中共黨員

中國共產黨昨天公布改革開放傑出貢獻的百人名單，意外曝光阿里巴巴董事局主席馬雲具有中共黨員身分。此前，馬雲到底是不是共產黨員，在中國爭論已久。

9月10日，馬雲宣布一年後將卸任阿里巴巴主席，遺缺由執行長張勇接任。當天，阿里巴巴公布他的退休名片，上面洋洋灑灑列出11個頭銜，也沒有中共黨員。

微信公眾號「政治圈」報導，今年是改革開放40周年，黨中央決定表彰一批為改革開放作出傑出貢獻的個人。這100人涉及各行各業，其中至少有17位民營企業家代表入選。

中國3大網路巨頭BAT（百度、阿里巴巴和騰訊3家公司英文名稱第一個字母）的掌門人也都入選。但在名單的個人簡介中，騰訊科技董事會主席馬化騰和百度董事長李彥宏都是無黨派人士，只有馬雲的簡介顯示他是中共黨員。

報導指出，不少民間經濟企業家的傑出代表都有政治職務，比如馬化騰是全國人大代表，李彥宏則是全國政協委員。但曾經喊出「要跟政府談戀愛，不要跟政府結婚」口號的馬雲，一直甚少有政治身分。

根據資料，中國全國兩會今年3月召開，馬雲是BAT當中唯一未進入兩會的掌門人，不過阿里巴巴首席技術官王堅在浙江當選全國人大代表。

報導指出，阿里巴巴創立於1999年，第二年就成立黨支部。隨著公司逐步發展壯大，黨員數量也越來越多，在2008年升級為黨委。現在阿里巴巴集團和螞蟻金服集團兩個並行的黨委，共有近200個支部、7000餘名黨員，每年新增黨員近600名。

綜合陸媒此前報導，馬雲到底是不是共產黨員，雖然眾說紛紜，但他從擔任杭州市學聯主席開始，就已經表現像是一名積極的黨員。

2010年6月，為紀念建黨89周年，馬雲親自為阿里巴巴全體黨員上了一次黨課。面對現場從全國各地趕到的1116名黨員同志，馬雲花了兩小時從自己對黨的認識，講到對黨的理論的認識，再講到黨員應該發揮什麼樣的作用，最後還回答現場提問，「課上激情四溢」。

許多人認為，黨課可不是誰都能去上的，一般都是各大黨組織的一把手或二把手親自授課，因此認為馬雲應該具有黨員身分。

報導引述三一重工集團董事長梁穩根表示，在中共第16次全國代表大會之前，民營企業家不但不能當黨代表，連入黨都難。

報導指出，民營企業家入黨問題的轉折發生在2001年。時任國家主席江澤民在建黨80周年大會上發表講話，第一次把民營企業家定義為「有中國特色的社會主義事業建設者」。

2002年，16大對黨章做出了修改，黨員發展對象的「其他革命分子」修改為「其他社會階層的先進分子」。至此，民營企業家才得到了入黨機會，並進入兩會。

不過馬雲到底是什麼時候入黨，目前仍是個謎。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1071127