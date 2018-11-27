一站式資訊整合透明　台灣生物多樣性網絡突破300萬筆　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）依循《生物多樣性公約》的精神，農委會特有生物研究保育中心建置的「台灣生物多樣性網絡」於2017年推出新的服務架構，收錄的生物資料筆數於今年突破300萬筆。

農委會特有生物研究保育中心所建置的全國性生物多樣性資料流通平台-「台灣生物多樣性網絡（Taiwan Biodiversity Network，以下簡稱TBN）」秉持著讓生物多樣性資料符合「找得到、拿得到、看得懂、可再用」的FAIR（Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable）科學資料管理原則，在2017年推出新的服務架構，以一站式原則整合了散落各處所公開的生物多樣性資料。

特生中心為台灣生物多樣性調查的專責機構–長期累積的生物分布資料，並主導多項公民科學計畫，透過大家所熟知公民科學社團路殺社、慕光之城-蛾類世界、eBird Taiwan、植物調查及物候觀察等，匯集特生中心專業調查、公民科學與國際開放（GBIF）管道，生物資料囊括動物、植物、真菌以及原藻四個生物界，超過1萬個分類群的分布紀錄。所有紀錄資料均可以俗名、學名、別名等方式查詢，並標示其分類階層，亦有明確的使用條款。讓使用者了解資料的授權與分享方式，安心使用。

在現今強調生物資料開放、跨領域應用，以及協作性的資料密集科學，特生中心與中央研究院台灣生物多樣性資訊機構（TaiBIF）及林務局密切聯繫並建立夥伴關係，以資料典藏與流通活用為目的，加強專家調查資料的彙整蒐集，擴大進行生態資源整合，做為推動生物多樣性保育堅強的後盾，形塑以資料為證據導向（evidence-based）的生物多樣性研究與生態資源管理決策機制。