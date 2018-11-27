(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)台灣九合一選舉得到日本媒體關注，以親台著稱的《產經新聞》，也特別發佈時評，評論選舉結果、民進黨 表現、以及中國的干涉。來看看他們怎麽說。

時評介紹，2019年1月1日後，台灣總統選舉將開始倒數計時，因此民進黨必須儘快檢討九合一選舉的失敗，並重新贏得民衆支持。

時評嚴厲批評，民進黨錯估民衆對公務員年改和勞基法的態度，導致九合一選舉慘敗，並讓外界質疑來自學界的蔡英文，是否真有充分領導能力。

時評認為，民進黨應創造經濟繁榮，讓台灣民衆共享果實，並明確指出台灣的尊嚴和自立，以贏回民衆支持。文章表示，雖然這兩點都和中國高度相關，但民進黨必須自覺，若無法對這些問題提出答案，則他們可能連總統大選都會輸。

另外，時評指出，中國正加強對台灣的軟硬干涉，除了大拔我邦交國外，還給知識分子及企業「胡蘿蔔」，試圖分裂我國。

時評回顧，中國「國台辦」稱，選舉結果顯示台灣民衆希望所謂的「兩岸關係」和平發展。但時評批評，中國對自己進行的選舉干涉，毫不感到丟臉，簡直令人傻眼。

最後，時評介紹，日本做為美國盟友，也應對台灣問題，展現高度關心，並呼籲日本政府，為了維持良好的台日關係，絕對不能對台灣袖手旁觀，還建議可以協助台灣加入CPTPP。

日媒時評：中國干涉選舉謀分裂台灣 日本不應袖手旁觀