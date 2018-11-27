謝金河：台灣有另一條路可走　不只有向中國靠攏　

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）九合一大選落幕，22縣市國民黨拿下15席，韓國瑜當選高雄市長隔日立即啓動招商，在與鴻海董事長郭台銘熱線三小時後獲郭董支持投資，郭並邀請韓下周廈門見面，韓也成立兩岸工作小組，準備爭取中國市場；財信傳媒董事長謝金河提醒，除了靠向中國，韓國瑜其實還有另一條路可走。

鴻海25日證實韓郭曾通過電話，但未透露細節。楊秋興透露，招商是韓國瑜最重要的策略之一，郭台銘表達願意到高雄投資，以目前高雄軟體園區鴻海「數位匯流數據中心」為據點，再逐步擴大。

謝金河26日深夜在臉書貼文表示，「台灣拼經濟的路缐逐漸明朗化，一個是直接靠攏中國，也就是在九二共識下討生活。一個是台灣把世界變成腹地，必須提升競爭力才能生存下去。」

韓國瑜承認九二共識，直接靠向中國，中國方面也立即釋出善意，陸客團很快就會來，農產品採購很快就會跟進，企業投資也會增加，最後，高雄會成為中國對台的樣板城市，謝金河說。

不過謝金河提醒，台灣還有一條路，就是以全球為腹地，「與新加坡，香港一樣，輕稅簡政」，像評論家范疇先生說的「台灣要成為一個超大的資金停車場，譲全世界來台灣投資。可惜我們用一例一休把自己綁死了，限制勤奮想加班的人不能加班。還有我們的租稅！」

謝金河說，很多人認為台灣有效稅率很低，但是為何有錢人的境外理財都在香港，新加坡？台灣稅率很低，為什麼企業不願在台灣投資？這些都是蔡政府要思考反省的。