(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)台灣九合一選舉得到日本媒體關注，《日本經濟新聞》甚至在昨（26）日及今日，分別發出社論及專題報導，介紹本次選舉結果。來看看他們怎麽說。

在今日的專題報導中，《日本經濟新聞》評析，民進黨在九合一選舉慘敗，可能導致蔡英文無法成功連任總統。不過報導提醒，國民黨現在也面臨人才不足等問題，因此氣勢並沒有特別出色。

報導引述民進黨内部認識説法，表示無論賴清德辭去行政院長與否，他面臨的政治情況都相當嚴峻，但民進黨為了再次站起來，必須減輕九合一選舉慘敗，對賴清德造成的打擊。

《日本經濟新聞》認為，蔡英文推行的公務員年改等，試圖打破既得利益者的政策，多無法讓一般民衆感受到成果，導致批評，且她有關同性婚姻等的進步政策，也遭民衆透過公投否決，顯示其政策與多數民意有鴻溝。

不過，報導提醒，我們不應單從九合一選舉結果，判斷總統選舉趨勢，因為前者主要討論與生活密切相關議題，但總統選舉最重要的焦點，則是與中國的關係。報導回顧，主張親中的國民黨，在上次總統選舉中慘敗。

《日本經濟新聞》認為，現在國民黨還沒有找到合適的總統候選人，且該黨在這次九合一選舉中拿到的選票，多半是對蔡英文的批評票，而不是國民黨重新建立了民衆的支持。

報導認為，若台灣外交政策轉向親中，中國將可更容易在東亞地區，擴大其勢力範圍，因此台灣政治動態，將影響到亞洲的權力平衡。

在昨日的社論中，《日本經濟新聞》則批評，蔡英文年改政策導致公務員批評，經濟又未有起色，顯示其領導能力未臻完善，需要深刻反省。

社論警告，對中國採穩健態度的蔡英文，離開黨主席一職後，民進黨強硬派可能會加強黨内影響力，因此若中國在現在進行任何批評或刺激強硬派的政策，都可能加劇雙方衝突。

不過，《日本經濟新聞》社論仍誇獎，台灣在九合一選舉中，再次展現其民主主義持續在運作，並呼籲務必持續發展自由公正的政治制度，甚至有朝一日能帶動中國的民主化。

日經：民進黨九合一選舉慘敗 需要好好反省