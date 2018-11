聯合國數據：2017年全球有近9萬名婦女死於親屬與伴侶之手

(台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導)家是女性的避風港也是最安全的地方,然而對全球許多女性而言事實並非如此。聯合國毒品和犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)在11月25日「國際終止婦女受暴日」(International Day for Elimination of Violence against Women)公布新調查報告,揭露去(2017)年全球遭殺害女性中,有58%是被親密伴侶或親屬所殺害。

報告指出,2017年有近8萬7000名女性遭殺害,58%約5萬名女性是被親密伴侶或親屬所殺害,也就是說每天全球有137名女性死於熟人之手。有超過3萬名女性是死在現任或前任親密伴侶之手,也就是原本她可以信賴的人。若把2017年的數據與2012年相比,全球女性受害者在5年內從4萬8000名攀升到8萬7000人。

UNODC表示,以全球地理分布來看,去年女性被其親密伴侶或親屬殺害風險最高的地方出現在亞洲,為2萬名,緊接在後的是非洲的1萬9000名,美洲大陸的8000名、與大洋洲的300名。若以每10萬名婦女來計算受害者機率,最高出現在非洲大陸,女性遭到其伴侶與親屬殺害的風險為3.1,歐洲地區則是最低只有0.7。

UNODC執行董事Yuri Fedotov表示,儘管絕大多數兇殺案受害者都是男性,但由於性別不平等,加上歧視和消極的陳規定型觀念,使得女性所付出的代價仍然很高,而她們也是最有可能被她們的親密伴侶及其親屬所殺害。

這份調查結果強調,有必要對受暴力侵害婦女採取有效的預防犯罪和刑事司法對策,以加強受害者的安全和賦權,同時確保能起訴犯罪者。另外,這份研究也呼籲,加強警察、法律、社福系統之間的協調合作,強調男性參與,尤其是在早期教育的部分。

拒絕家庭暴力:

保護專線:113