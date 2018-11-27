聯合國數據：2017年全球有近9萬名婦女死於親屬與伴侶之手

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）家是女性的避風港也是最安全的地方，然而對全球許多女性而言事實並非如此。聯合國毒品和犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)在11月25日「國際終止婦女受暴日」（International Day for Elimination of Violence against Women）公布新調查報告，揭露去（2017）年全球遭殺害女性中，有58%是被親密伴侶或親屬所殺害。

報告指出，2017年有近8萬7000名女性遭殺害，58%約5萬名女性是被親密伴侶或親屬所殺害，也就是說每天全球有137名女性死於熟人之手。有超過3萬名女性是死在現任或前任親密伴侶之手，也就是原本她可以信賴的人。若把2017年的數據與2012年相比，全球女性受害者在5年內從4萬8000名攀升到8萬7000人。

UNODC表示，以全球地理分布來看，去年女性被其親密伴侶或親屬殺害風險最高的地方出現在亞洲，為2萬名，緊接在後的是非洲的1萬9000名，美洲大陸的8000名、與大洋洲的300名。若以每10萬名婦女來計算受害者機率，最高出現在非洲大陸，女性遭到其伴侶與親屬殺害的風險為3.1，歐洲地區則是最低只有0.7。

UNODC執行董事Yuri Fedotov表示，儘管絕大多數兇殺案受害者都是男性，但由於性別不平等，加上歧視和消極的陳規定型觀念，使得女性所付出的代價仍然很高，而她們也是最有可能被她們的親密伴侶及其親屬所殺害。

這份調查結果強調，有必要對受暴力侵害婦女採取有效的預防犯罪和刑事司法對策，以加強受害者的安全和賦權，同時確保能起訴犯罪者。另外，這份研究也呼籲，加強警察、法律、社福系統之間的協調合作，強調男性參與，尤其是在早期教育的部分。

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