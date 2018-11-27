【影片】122科學家譴責基因編輯雙胞胎 「瘋狂」　賀建奎定28日公開資料

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）11月26日，中國媒體一篇名為《世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒在中國誕生》的報導，在全球掀起軒然大波。

綜合中外媒體報導，來自中國深圳的科學家賀建奎及其團隊負責媒體事宜的工作人員，在今(27)日淩晨終於有所表態，稱賀建奎將於本週三在香港的一學術會議上公開該專案資料。

英國BBC指出，賀建奎將於周三（11月28日）出席由香港港科院、英國皇家學會和美國國家科學院聯合舉辦的第二屆人類基因組編輯國際峰會，以「人類胚胎編輯」為題，與其他學者參加研討會。

▲​賀建逵在影片中宣布基因編輯嬰兒「露露」 和「娜娜」 的誕生過程

媒體26日報導稱，中國深圳的科學家賀建奎宣佈，一對名為「露露」 和「娜娜」 的基因編輯嬰兒，於11月在中國深圳健康誕生。這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們一出生即具有抵抗愛滋病的天然能力。

中國細胞生物學學會幹細胞分會針對此事發佈聲明，稱賀建奎課題組的研究屬於個人行為，該研究既違反中國目前的科研管理規則和倫理規範，同時也存在龐大的安全隱憂，堅決反對這一研究。

院方相關人士稱，這對基因編輯雙胞胎專案並非在深圳和美婦兒科醫院進行，嬰兒也不是出生在該家醫院。不過，有媒體在26日晚間獲悉，在該研究的註冊資訊網頁上，研究實施地點明確寫著：深圳和美婦兒醫院。

全球「首例免疫愛滋病基因編輯嬰兒」的消息引發中外科學界關注，122 中國位科學家共同簽署的「科學家聯合聲明」11月26日下午在微博發佈，對此項研究表示堅決反對和強烈譴責。

科學界一直擔心，以基因改造方法預防疾病，總有一天此技術會用作預防疾病以外的用途，例如增強智商、讓這些胚胎出生後更強壯等。若只有社會上富有的一群人可以這樣做，就會擴大社會不公的鴻溝。

綜合媒體報導，賀建奎的研究傳出後被外界強烈質疑，122名中國科學家在聲明中批評研究直接進行人體實驗「只能用瘋狂來形容」，又呼籲中國政府「一定要迅速立法嚴格監管，潘多拉魔盒已經打開，我們可能還有一線機會在不可挽回前，關上它。」

在聲明中，122 位科學家表示，基因編輯嬰兒程式不正義，若將來繼續執行，對人類群體帶來的潛在風險和危害是不可估量的。同時這對中國生物醫學研究領域在全球的聲譽和發展，都是巨大的打擊，對中國絕大多數勤勤懇懇科研創新又堅守科學家道德底線的學者們，極為不公平。他們呼籲中國政府一定要迅速立法嚴格監管。

中國南方科技大學更發出聲明，指賀建奎已於今(2018)年2月1日停薪留職，大學對他的研究並不知情，校內的生物系學術委員會也認為他「嚴重違背了學術倫理和學術規範」。

外界其中一個關注點，是賀建奎註冊研究的中國臨牀試驗註冊中心。BBC記者發現這個註冊中心有賀建奎研究的記錄，其中申請人所在單位一欄填上南方科技大學，而批准本研究的倫理委員會名稱就填上「深圳和美婦兒科醫院倫理委員會」。

中國臨牀試驗註冊中心的記錄同時附有提交到深圳和美婦兒科醫院倫理委員會的申請書副本，申請書上有「深圳和美婦兒科醫院」的蓋章，審批意見一欄也寫有「符合倫理規範，同意開展」，旁邊有一些相信是深圳和美婦兒科醫院倫理委員會成員的簽名。文件註明的日期是2017年3月7日。

中國《南方都市報》引述上月從這家醫院離職的醫務部主任秦蘇驥指，他在這份申請書所載的日期仍然任職，同時也是倫理委員會成員，但他沒有印象醫院就這個申請曾召開過會議。報導稱他特地找了申請書上有簽名的前同事詢問，他們都指自己沒有簽過這張申請書，簽名「可能是偽造」。

圖為深圳一處實驗室的研究人員。​美聯社檔案照片