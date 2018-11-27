中央社培養年輕人國際觀　「我是海外特派員」各大學開跑

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中央通訊社舉辦第2屆「我是海外特派員」活動，旨在提升年輕人對國際新聞的興趣，已展開第一階段校園巡迴講座，前進文化大學開講。

中央社報導，為幫助大學生培養國際觀，激發青年對國際新聞的重視，由中央通訊社主辦、中華電信等企業贊助的第2屆「我是海外特派員」校園巡迴講座近日正式開跑。

首場講座在文化大學舉行，由中央社外文新聞中心主任郭無患擔任講師，講題為「從柏林到華府，新聞人的外派生涯」，郭無患也向與會學生分享自己派駐海外的生活和新聞採訪經驗，並期盼學生多關注國際新聞。

中央通訊社社長張瑞昌表示，中央社透過「我是海外特派員」活動，提供年輕學子海外學習的機會，這是媒體史上的創舉，同時藉由這項活動，帶著國際新聞走入校園，並為有志於媒體工作的年輕學子創造舞台，鼓勵他們懷抱夢想走向世界。

擁有近30名海外特派人員的中央社，國際新聞正是優勢之一。張瑞昌指出，「我是海外特派員」計畫安排曾派駐海外的人員組成講師群，現身說法分享新聞採訪經驗，有助於培養學子的國際觀，激發他們對國際新聞的興趣，並透過國際新聞認識世界。

張瑞昌表示，第一屆「我是海外特派員」活動雖是摸石過河，但從校園講座吸引2700人次參加，到培訓營報到率9成9，學生的迴響和各界反應都讓中央社更有信心繼續辦下去，第2屆講題會更加豐富多元，並涵蓋歐美、新南向國家和兩岸等。

「越早讓年輕人認識國際新聞的重要性，對媒體識讀也有幫助」，張瑞昌指出，海外特派員活動深入校園播種，所有曾參與過的學生都將成為種子，他期許有一天會開枝散葉，讓更多人認識國際新聞的豐富多元，並養成對國際新聞的興趣。

第2屆中央社「我是海外特派員」校園巡迴講座已於11月20日起跑，除了接下來11月22日在中興大學、12月11日在政治大學、12月12日在輔仁大學的3場講座外，還將陸續舉辦多場校園講座，有興趣者可上「我是海外特派員」臉書查詢。