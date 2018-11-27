2018西拉雅趣飛車 「冰與果之歌黃金飛龍」驚豔全場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）邁入第五年的「西拉雅趣飛車─無動力造型車賽」，25日在走馬瀨農場「決戰60秒」，共43隊卯足全力，競逐45萬元的總獎金，全場嗨翻。

這場南台灣最大的黃色派對，吸引了逾萬人共襄盛舉，除了造型車賽，還有草原露營展、迪卡儂親子體驗、電動車體驗、在地農特產、美食餐車、野餐區等。

（圖／西拉雅國家風景區管理處）

今年賽事在主題車「黃色西拉雅號」開跑後拉開序幕，各隊陸續將精心打造的車子開上伸展台，展示五花八門的造型，從海盜船、蜜蜂樹鵲、甚至薯條等，創意無極限。

（圖／西拉雅國家風景區管理處）

今年關卡除了保留賽事刺激性，也融入西拉雅在地特色，第二關「二寮追日」邀請大家到左鎮二寮迎曙光；第三關「壩頂甩尾」表現擁有最多水庫的西拉雅風景區特點；第四關「175飄移」是沿線充滿農特產的175市道縮影；終點第五關「抱走芒果」順利完成的選手，就能吃到玉井最有名的芒果冰。

比賽最後由「冰與果之歌--黃金飛龍來了」奪下金獎，以知名美國影集「冰與火之歌」為發想，黃金飛龍車精巧工藝令評審眼睛一亮，紙造鱗片栩栩如生，媲美電影道具製作規格，一舉奪下20萬元獎金。銀獎是由去年的冠軍團隊以「大力士堆高機」拿下，除了可靈活移動，也不忘高捧西拉雅地區的蔬果特產大力行銷。銅獎「神果奇航之搖落海盜船」是以cosplay搭配前後擺盪的海盜船，視覺創意十足。

「冰與果之歌--黃金飛龍來了」奪下金獎（圖／西拉雅國家風景區管理處）

本屆賽事評審、知名藝術家蕭青陽在賽後講評表示，這次參賽團隊在創意、環保或是團隊精神都令人敬佩，每一隊分數僅些微之差。今年更首次由評審們加碼「大會評審獎」，則由以回收鐵、鋁罐切片後組裝而成的「肥龍在天」風光拿下。

「肥龍在天」以回收鐵鋁片製成（圖／西拉雅國家風景區管理處）

「神果奇航之搖落海盜船」抱走銅獎（圖／觀光局）