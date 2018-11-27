洞察號成功登陸火星 傳回首張照片

美國國家航空暨太空總署（NASA）第一具設計用來研究火星深層地質的機器人探測器「洞察號」（InSight）今天成功降落火星表面，也順利回傳首張照片。

洞察號登陸消息一出，航太總署噴射推進實驗室（JPL）立刻傳出如雷掌聲及歡呼聲。

這個價值9.93億美元的太空船戲劇性的登陸過程，象徵航太總署第8次成功登陸火星。

洞察號設計用來聽取地震及震顫，藉此揭開火星地質的神秘面紗，探索逾數十億年前火星的起源，及其他像地球一樣的岩石行星的形成。

航太總署任務控制操作員宣布「確認著陸」後，整室壓抑已久的焦慮及興奮情緒瞬間沸騰，數十名科學家從座位上跳起來互擁。

航太總署署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）接受自家電視台訪問時表示：「整室氣氛緊繃，你可以感受到這種情緒。」

布萊登斯坦也說，副總統彭斯（Mike Pence）已致賀電。

根據航太總署從火星表面收到的第一則訊息，洞察號看起來狀態良好，成功登陸後回傳首張拍攝照片，但正如預期，降落過程中揚起的塵埃遮蔽鏡頭，因此照片非常斑駁。

洞察號重約360公斤，尺寸比好奇號小，英文名稱InSight為「地震調查、測地學和熱傳遞內部探索」（Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport）的簡稱。

洞察號是首個專門揭開火星地質奧秘的探測器，在未來24個月（約一個火星年）的值勤期間，科學家預計將探測到10至100次的火星地震，且洞察號收集的數據將有助他們了解火星大小、密度及組成。（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）

洞察號設計用來聽取地震及震顫，藉此揭開火星地質的神秘面紗，探索逾數十億年前火星的起源，及其他像地球一樣的岩石行星的形成。（圖取自網頁mars.nasa.gov）

影片來源：NASA YouTube頻道