《被遺忘的幸福》麥可夏儂細膩詮釋長照者內心的煎熬

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）年底催淚強片《被遺忘的幸福》（What They Had）敘述母親患上阿茲海默症後，一家人面對的困境與挑戰。由兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank），以及金獎提名男星麥可夏儂（Michael Shannon）共同主演，即將在11月30日於台灣感動獻映。

身為好萊塢知名「反派專業戶」的麥可夏儂，這回在《被遺忘的幸福》當中，試圖「洗白」成一位正派角色，詮釋因為母親罹患阿茲海默症，而選擇待在故鄉照顧家人的孝子。麥可憑藉細膩的內心戲，表現出兒子面對父母，以及面對妹妹的家庭壓力，以及糾結於是否把母親送去療養院的兩難當中。

布萊絲丹娜（左）與希拉蕊史旺（右）在片中的母女情誼真摯感人。（采昌國際多媒體提供）

他進一步強調：「片中這對兄妹也非常吸引我，他們既熟悉又疏離，雖然從小一起長大，成年後卻各自生活，變成完全不同的人。他們也因為對父母的愛，又重新回到彼此身邊。」片中他與希拉蕊史旺有多場精采對手戲，讓觀眾看得大呼過癮。

提到與希拉蕊合作的感想時，麥可也透露：「有一場我和希拉蕊吵架的戲，她的崩潰演出讓我印象深刻。」希拉蕊也補充：「多場戲都是非常特別的時刻，因為對演員來說，這不僅僅是戲，更回溯我們的真實人生。」也因為對劇本的強烈共鳴，以及對家鄉的濃烈情感，讓麥可夏儂決定身兼本片主演與執行製片。

他透露對本片的期許：「現在這個社會有太多干擾，媒體氾濫、假新聞等等，但我覺得藝術家的工作就是去保持知覺，清醒看到現在社會所發生的事情，這就是我們會選擇拍一部像本片這樣，盡可能去貼近真實的電影。」