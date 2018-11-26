新南向人才培育編15.8億　立委籲增考核機制拒劣校

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）立法院教育及文化委員會今(26)日審查教育部明年度預算案，有立委指出，教育部明年在新南向人才培育推動上編列新台幣15億8千萬，但有學校疑似設新南向產學合作國際專班來台做廉價勞工情事，要求政府加強查核，教育部長葉俊榮表示，會透過相關查核，了解問題、面對問題，不斷精進。

央廣報導，近年許多大專院校廣設新南向產學合作國際專班，立委洪慈庸指出，根據對這些專班的查核報告，有些學校疑似「掛羊頭賣狗肉」，出現老師的師資專長與授課課程不相符、學生失蹤，及讓外籍生每週分兩批輪流工讀等情形，質疑這些外籍生來台就學是為了賺錢，而不是讀書。

教育部長葉俊榮回應，目前整體的推動面向是好的，教育部會透過相關查核，了解問題、面對問題，不斷精進。但他強調，按照就業服務法的規定，這些外籍生每週都可以工作至多20小時。

葉俊榮指出，新南向產學合作這個方向推動，大部分都是好的，教育部會繼續推動，但是裡面有任何不對的部分、不好的部分，就會透過查核、透過積極的了解，然後來不斷的改善、不斷的精進。