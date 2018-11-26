「醫衛新南向」　花慈搭起台菲代訓合作橋梁

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）配合衛生福利部「一國一中心」新南向政策，花蓮慈濟醫院，以菲律賓為主要合作國家，發展醫療產業合作計畫，將在花蓮慈院展開為期一周的醫療訓練計畫，加強多元雙向交流。

今年八月初，花蓮慈院林欣榮院長率領醫療團隊前往菲律賓，與聖托斯醫學中心、中華崇仁總醫院、菲律賓骨科醫院三所醫院簽署合作備忘錄後，花蓮慈院積極配合當地政府衛生政策參與國際醫療推動。

花蓮茲院也搭起醫療橋樑，針對血癌的骨髓移植、中西醫合療與骨科微創技術為重點的的醫療訓練計畫，協助首梯菲國醫衛人才在台培訓，進行專業臨床經驗交流。

身為腦神經外科的林欣榮院長，除了代表花蓮慈院歡迎菲國醫師外，他也分享了中西醫合療治療腦傷的臨床經驗，成功幫助約百分之八十的腦傷及脊髓損傷病人，在三個月內可站可走，行動力恢復良好，也有病人恢復到可自行吃飯、洗澡、穿衣褲。

服務於聖托斯醫學中心的骨科醫師RODAS FRANCIS MARTIN FRANCIA表示，慈濟骨科團隊已完成十萬多例包含各種骨折手術，關節重建手術及脊椎手術均屬例行之手術，就質與量來說，在臺灣已名列前芧，他很珍惜能到花蓮慈院訓練的機會，希望能學習最新的微創脊椎手術，嘉惠更多病友。

配合衛福部「一國一中心」搭建平台，開拓新南向醫衛市場，林欣榮院長表示，這次的合作代訓只是雙方交流的開始，未來將針對骨髓移植、幹細胞治療、中西醫合療、活體肝臟移植、眼科手術、高難度關節矯治等代訓計畫，開啟台灣與菲律賓國際醫療交流，擴大健康醫療服務面向，共同為需要援助的病人，奉獻心力。