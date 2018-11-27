〈時評〉民進黨政府要讓人民有感 人和政策都須調整

九合一選舉結果出爐，民進黨遭到選票教訓，不過，目前府院黨設下 「黨動、政不動」的防火牆，目的是要穩住政局，但恐怕不符合社會 各界期待，民進黨要做的是找到適當時間點調整內閣人事，並且由立 法院黨團發動改革，才能避免民進黨的支持度一再下滑。



九合一選舉結果出爐後，民進黨只拿下六個縣市，府院黨團難辭其咎 ，第一時間，除了蔡英文總統請辭民進黨主席外，總統府秘書長陳菊 、行政院長賴清德也提出請辭，以示負責，不過，兩人都已獲得慰留 。



總統府秘書長和閣揆沒有換人，一方面是民進黨輸得徹底，選前完全 無法預料，所以根本沒有準備接任的人選，一時之間也找不到合適的 人接手，二來是民進黨潰敗後，必須先穩住政局， 才能再踏出下一步，否則，府院黨人事大搬風，光是黨內派系鬥爭卡 位，將會讓民進黨內傷得更慘重。



只不過，目前僅有民進黨主席換人，絕對不符合人民透過選票所表達 的心中怒吼，反而會讓外界看不到民進黨改革的決心和魄力，這對民 進黨想要重新整隊、從谷底翻身來說，將會構成另一道阻力與障礙； 姑且不論一年後的總統大選和立委投票，光是行政官員要到立法院備 詢，都可能遭到在野黨「洗臉」。



當務之急，民進黨勢必要回應人民期盼，閣揆就算不換人，至少要內 閣局部改組，尤其是一些具有爭議性的部會，像是無力處理農產品 價格的農委會，以及政策說不清、引發人民誤會的環保署等， 至於涉及到民生的財經部會，也可予人耳目一新的感覺。



由於立法院正在審查明年度中央政府總預算，因此，待本會期結束、 下會期開議前，也就是在明年一月底，將會是內閣改組較好的時間點 。



除了人事重新整隊外，政策必須跟著調整，推動改革的步伐更要放穩 ，由於行政團隊要修改自己先前訂出的政策，因為目前威望低落，恐 怕在立法院不容易過關，而且徒惹訕笑，因此，不妨透過立法院民進 黨團來發動， 將更具有正當性。



畢竟一年多後，就要舉行立委改選，如何接地氣，讓民進黨立委有所 表現，將是接下來的重點之一，這樣也可避免以前行政團隊與黨團未 溝通的情況，何況，執政團隊的表現， 立法院本來就是主要戰場之一，如何拿回選後議題的主導權， 並且掌握輿論走向，立院黨團動見觀瞻。



九合一選舉落幕，新政局的挑戰隨即開始，民進黨政府絕對要回民意 ，才能重拾民心。

（作者李平華，資深媒體人）