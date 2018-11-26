臺北市就業服務處揪感心　提供新住民就業諮詢、求職服務

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）新住民來到台灣有求職需求，但礙於語言及就業市場的不了解，往往求職碰壁。為照顧這群新住民朋友，台北市就業服務處提供新住民就業諮詢、求職服務，並安排參加就業創業研習班，貼心服務推出後受到新住民朋友好評。

壹周刊報導，3年前從中國嫁來台灣的孫海燕有就業需求，卻謀職不順，透過就服處引薦，進入台北花園酒店房務部工作，雖然一切從零學起，從舖床、整理被子等，但工作積極的她很快就適應環境，主管也稱許她刻苦耐勞、容易溝通。

孫海燕表示，剛來台灣的時候一切都很不熟悉，曾在家附近的手機店、大賣場應徵，但都無功而返，後來先生帶她到就服處找工作，透過就服處人員熱心協助，孫海燕去上就業研習班，了解台灣的職場、待遇、勞工的福利等，而為了照顧幼子接送上下學，就服處也特別為她介紹工作時間較彈性的房務工作。

臺北市就業服務處表示，會依據個人需求，推薦適合工作，尋找合適的產業與職務。在就服處擔任新住民講師的董希玲老師表示，新住民初來乍到台灣，想要謀職最常遇到的狀況是不知道老闆的需求，有些外配的中文甚至也說得不好，她會提供個別輔導，協助他們適應新職場環境。

臺北市就業服務處也提供創業準備課程，包括提供正確創業觀念、商機選擇、創業準備、創業資源介紹、風險評估、市場趨勢，以及政府各項創業資源介紹等，歡迎有需求的新移民踴躍參加就業研習班。近期更於11月28日(星期三)上午9時至11時辦理新住民就業服務記者會，11時至14時辦理現場徵才，假勞動局勞工教室(臺北市萬華區艋舺大道101號6樓)舉行，活動當天邀請專家老師及新住民姐妹們共同參與，現場亦提供專業之托兒服務，會後直接現場徵才，歡迎新住民姐妹一同前來共襄盛舉。