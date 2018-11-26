上週外資在集中市場賣超43.12億元，賣超鴻海4.54萬張最多，另買超欣興4.00萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/11/19~2018/11/23）外資在集中市場總買進金額為1,284.97億元，總賣出金額為1,328.09億元，賣超為43.12億元，另統計自2018年年初至11月23日止，外資總買進金額為7兆5,421.79億元，總賣出金額為7兆8,328.97億元，累計賣超為2,907.18億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆5,730.20億元新台幣，占全體上市股票市值的39.96%，較11月16日的11兆8,308.06億元新台幣，減少2,577.86億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：欣興：買進62,048千股，賣出22,033千股，買超40,015千股。

第二名：元大金：買進60,213千股，賣出22,594千股，買超37,619千股。

第三名：兆豐金：買進55,833千股，賣出32,442千股，買超23,391千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：鴻海：買進53,971千股，賣出99,346千股，賣超45,375千股。

第二名：台積電：買進99,457千股，賣出130,871千股，賣超31,414千股。

第三名：台泥：買進24,182千股，賣出43,514千股，賣超19,332千股。