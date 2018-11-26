截止11月23日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年11月23日累積開戶數為15,853,857戶，較11月16日累積開戶數15,845,327戶，增加8,530戶，增幅約0.05%。另本年11月23日現股當日沖銷累積開戶數為1,668,995戶，較11月16日現股當日沖銷累積開戶數1,664,544戶，增加4,451戶，增幅約0.27%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月23日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,501戶較11月16日開戶數174,636戶，減少135戶，減幅約0.08%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月23日止日均值為334.10億元，總成交金額為73,835.21億元，其中盤後定價交易金額為235.65億元。另本年度截至11月23日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.48%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.53%。

(二)本年度興櫃股票截至11月23日均值為10.14億元，總成交金額為2,241.87億元。

四、本年度上櫃股票截至11月23日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計584家，較上週(截至11月16日止)得為信用交易家數585家，減少1家。

(二)融資餘額為423.74億元，較上週(截至11月16日止)融資餘額426.02元，減少2.28億元，減幅約0.54%。

(三)融券餘額為155,560張，較上週(截至11月16日止)融券餘額152,396張，增加3,164張，增幅約2.08%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.52%，較上週(截至11月16日止)之比例14.55%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.59%，較上週(截至11月16日止)之比例0.60%，減少0.01%

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至11月23日止，累計營業天數223日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計124期，發行餘額為5兆5,974.73億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計101家537期，發行餘額為1兆8,190.83億元，較上週減少75.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家187期，發行餘額為1,245.74億元，較上週減少0.09億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家344期，發行餘額為8,989.31億元，較上週減少7.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計589期約1,586.15億美元，較上週增加1.2億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為43兆9,580.14億元，日均值為1,971.21億元，包含：

1.買賣斷交易5兆7,894.03億元，日均值為259.61億元，佔總成交金額比例為13.17%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為4兆117.33億元，佔買賣斷成交金額比率為69.29%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆7,776.70億元，佔買賣斷成交金額比率為30.71%（包含政府債券8,790.99億元，日均值為39.42億元；普通公司債7,346.83億元，日均值為32.95億元；金融債券1,458.23億元，日均值為6.54億元；外國債券180.64億元，日均值為0.81億元）。

2.附條件交易38兆1,686.11億元，日均值為1,711.60億元，佔總成交金額比例為86.83%，其中等殖成交系統成交金額為6,083.31億元，佔附條件成交金額比率為1.59%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.41億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.84億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為130.90億美元，以人民幣計價之成交金額為250.18億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為6,057億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交6,057億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,507億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計473.60億元，本年度累計成交金額為439.95億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計735.42億元，本年度累計成交金額為696.81億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,662.15億元，本年度累計成交金額為2,646.07億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,405億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計547.47億元，本年度累計成交金額2,549.51億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計4.92億元，本年度累計成交金額49.21億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額8,159.63億元。

上櫃相關業務 :

一、截至107年11月23日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：766家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：29家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家 (M31、大詠城、精湛、普鴻)

(四)董事會通過，待核發同意函：2家 (易發、詠昇)

(五)俟董事會核議：1家 (和詮)

(六)待審議：4家 (樂斯科、勤凱、泰金-KY、勤崴)

二、截至107年11月23日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：43家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：42家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年11月23日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：97家

(二)累計登錄創櫃板家數：143家

(三)當年度累計輔導家數：32家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年11月23日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,119家

五、截至107年11月23日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.11.25~107.12.1)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6709 昱厚生技【元大、元富】 (107年11月29日)