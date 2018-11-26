富邦金控2018年前三季稅後淨利503億元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行線上法說會，公佈2018年前三季會計師核閱之財務數字及營運狀況。富邦金控2018年前三季稅後淨利達503億元，突破500億元大關，較去年同期成長13.7%，每股盈餘4.77元，每股盈餘持續領先金控同業。

富邦金控董事長蔡明興表示，2018年前三季富邦金控旗下主要四大子公司獲利皆達雙位數成長，在人壽、銀行、產險、證券領域持續穩居領導地位。同時主要子公司亦有重大策略合作，包括：北富銀與LINE Pay策略合作啟動，為台灣銀行業與國際社群平台跨界結合寫下里程碑；富邦人壽投資富邦現代人壽62%，富邦現代人壽正式成為旗下子公司等，顯示富邦金控以前瞻策略深耕科技創新及海外布局，積極擘畫未來發展。

富邦金控並已於本月9日公佈10月份自結稅後淨利，累計今年前10月自結稅後淨利達524.79億元，每股盈餘(EPS)達4.98元。

富邦金控總資產續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司，至2018年9月底，總資產達7兆5,675億元，較去年同期成長12.5%，金控淨值達5,152億元，較去年同期成長9.3%，主要受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注。受到獲利成長所帶動，資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)為0.92%及13.25%，皆較去年同期顯著提升。

富邦人壽業務及投資穩健成長 總保費收入居市場第二大

富邦人壽2018年前三季稅後淨利312億元，較去年同期成長14.6%。總保費收入(Total Premium)達4,043億元，較去年同期成長4%，居市場第二大。其中續年度保費收入2,653億元，佔總保費收入貢獻達66%。初年度保費收入(First Year Premium)達1,390億元，主要受惠於今年以來投資型商品市場熱銷所帶動。2018年前三季初年度等價保費(FYPE)收入364億元，新契約價值(VNB) 192億元；業務員通路及台北富邦銀行貢獻穩定成長，合計佔整體FYP及FYPE的比例達63.6%及67%，均較去年同期提升。

在投資方面，富邦人壽總投資資產規模穩定成長，2018年前三季達3兆6,243億元，較去年同期成長8.5%。總投資收入達1,086億元，較去年同期成長12.2%，經常性投資收益為投資收益主要來源。避險前、後投資報酬率分別為5.00%、4.10%，均優於去年同期，外匯損失亦較去年同期改善。負債成本持續改善，至2018年9月底為3.67%，且由於新契約銷售組成使得首年成本降低，損益兩平點表現持續優化至2.76%。

富邦人壽9月份提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得該公司控制權，並更名為「富邦現代人壽」(中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社」，簡稱「富邦現代人壽」)，富邦現代人壽正式成為富邦人壽子公司，也是富邦進軍東北亞的開路先鋒。展望未來，富邦現代人壽將充分運用現代汽車集團資源，專注於深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎，加速達成經濟規模，並引入富邦投資經驗強化投資組合，提升投資效益；並於未來適當時機發展具潛力之銀保通路，進一步促進業務多元發展。

台北富邦銀行淨收益穩健成長 策略性投資LINE Pay締造新里程碑

台北富邦銀行2018年前三季稅後淨利153億元，較去年同期成長11.5%。由於利息淨收益及金融商品收益增加，帶動淨收益較去年同期成長8.0%，達350億元。受惠於保險銷售動能提升，財管手續費淨收益穩步成長。由於企業放款及個人放款穩定成長，北富銀2018年第三季底放款較去年同期成長6.9%。企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動，餘額較去年同期成長15.7%，中小企業授信佔比亦穩定提升，餘額較去年同期成長12.1%。

北富銀淨利差(NIM) 2018年前三季較去年同期成長3bps，達1.03%，主因外幣放款及外幣債券投資部位增加，存放利差為1.28%。截至今年9月底，北富銀新台幣活存比持續提升至55.4%，存放比為85.5%；外幣存放比加計外幣債券投資，外幣資金運用比率達66.8%，較去年同期提升12.9%。北富銀資產品質維持優異水準，2018年9月底逾放比率0.19%，備抵呆帳覆蓋率達694.06%。

北富銀策略性投資LINE Pay持股19.99%，取得LINE Pay兩席董事，為台灣銀行業與國際社群平台的跨界結合寫下嶄新的里程碑。北富銀已與LINE Pay展開策略合作，拓展整體支付業務。同時，北富銀也擬與LINE Pay共同經營Line Points點數，與點數生態圈緊密結合，擴大合作商家。中長期而言，北富銀期望透過與Line Pay合作拓展商戶，同時提供用戶更多元、便利的點數累積及兌換通路，達到「生活即金融、金融即生活」的願景。

富邦產險、富邦證券稅後淨利大幅成長 富邦華一持續深耕大陸市場

富邦產險2018年前三季稅後淨利37億元，較去年同期大幅成長26.7%，直接簽單保費收入(Direct Written Premium)達296億元，簽單市佔率達23.9%，連續第37年穩居市場龍頭地位。整體保費較去年同期成長6.5%，優於市場表現，且由於審慎控制業務品質，自留綜合率低於去年同期達87.9%的優異表現。

富邦證券2018年前三季稅後淨利22億元，較去年同期大幅成長27.4%。各項業務維持市場領先地位，帶動核心收入成長。2018年前三季富邦證券旗下發行ETF檔數及資產規模持續成長，ETF資產規模較去年同期成長56%，排名市場第二。富邦證券經紀單點市佔率、SPO承銷金額市佔率皆維持市場第一。

富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場之重要發展平台。至2018年9月底資產達人民幣686.9億元，由於持續加強存款吸收，存款餘額已回升至去年同期水準，整體貸款餘額達300億人民幣。2018年前三季由於嚴控貸款利率及存放款結構調整，使淨利差年增22bps至1.67%。資產品質維持穩健，截至2018年9月底逾放比降至1.47%。富邦華一銀行持續拓展營運據點，西安分行於10月底正式開業，為首家入駐西安地區的台資銀行，也是富邦華一銀行首度揮軍大陸西北地方。目前富邦華一銀行擁有25個營業據點，覆蓋大陸主要城市，包括上海、北京、天津、深圳、南京、蘇州、昆山、成都、武漢、西安、廣州（籌）等，是大陸服務據點最多且覆蓋範圍最廣的台資銀行。

富邦金控及各子公司2018年前三季重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元