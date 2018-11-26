〈時評〉臺灣公民社會與科學文明維新之倡議

今年夏天我又到加州矽谷避暑並探望老朋友們，他們邀我講臺灣的政治局勢讓這些留美生活30年、40年以上的關心臺灣的同鄉有一個舒緩的出口。臺灣的政治局勢在蔡英文當選總統，帶領臺灣走回本土及自由世界陣營之後，又逢美國川普總統啟動美中貿易大戰，再加共產中國公開且全面性在臺灣扶植代言人，以網戰方式介入選舉，使得臺灣的政治局勢變成不再能以藍綠、統獨來理解。臺美人和生活在臺灣的我們一樣，在假新聞充斥之中，一下子分不清是非黑白，無所適從。

我雖然身處其中，但終究不在第一線，沒有每天的壓力，因而還得空把日本明治維新時代思想家福澤諭吉（Fukuzawa Yukichi）自傳讀完，並且得到了一些啟發正可分享給他們。日本在明治維新之前，整個國家因為西洋勢力的扣門衝擊，有志之士如福澤者認定，以過去從中國所學的那一套聖人之學已無法確保國家生存，再加上德川家康幕府兩百年的保守統治已到強弩之末，因而維新之論紛紛湧出，福澤諭吉的擁抱西學（西洋實際學問）及自立（不附庸於政府）的國家改革倡議使得日本得以走向科學化及公民化的社會。

這兩點新思潮讓日本得以脫亞入歐成為第一個亞洲民主繁榮的國家，值得後人欽佩。雖然已事隔150年，但在經濟已開發的臺灣，社會的進步性卻仍嫌不足，因此此種提議可能仍有其必要性。若能以此精神，佐以臺灣人的務實行動，臺灣社會的科學化、公民化也許仍有希望擺脫落後的、封建的傳統束縛向前邁進更上一層樓。不至於因受到共產專制之中國打壓而無法成為健全正常的民主國家。

八月中回國後開始拜訪兩、三位先進好友討論如何推動此理念後，終於決定付諸行動，籌備成立「臺洋科學文明策進會」，以引進西洋、東洋之科學文明，宣揚數理邏輯、創新產業等實際學問及自立民主之有尊嚴的公民社會理念。將西方最基本之普世人權價值從教育及社會風氣之改革推廣切入，擺脫有形無形的威權傳統來達成促進臺灣社會文明發展現代化之目標。遂著手集合志同道合之人，集思廣義籌組此策進會為我們深愛的臺灣進步，生存，奮力一搏。

臺灣不是已經擁有國際級先進的大學，及科技產業了嗎？社會不是已經很開明了嗎？過去這20年來臺灣民主也有長足進步，兩次政黨輪替，但都不是以進步公民的理性選擇取得政權，而只是以“搏感情”及悲情來選擇，感性有餘，理性不足，顯然離公民社會還有一段距離。科技產業大多以紅利及家族管理來經營，而非以創新的企業文化及平等的夥伴關係來發展，社會上仍然以人情義理運作，將法制視為參考運用。

至於大學尚未視真理為唯一核心價值，反而以學閥及經費爭世界排名自鳴得意，無法帶領社會風氣並為新世代樹立典範。臺灣的學界、產業及社會的通病可以說就是只重表面，爭強好勝，沒有擁抱核心價值的決心並且不能自省及學習。值此政治局勢紛擾之際，本會將以學習導入西洋、東洋之科學文明精髓，並努力擴散到社會各層面及跨越各世代。期能對臺灣百年立國能有永續之推動力，讓臺灣成為地球村發光的成員。