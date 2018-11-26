公投簡直國文測驗 網友：到底是肯定句還否定句？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）本次公投綁大選，爭議不斷，不僅議題多、拖長投票時間，問題設計本身也充滿陷阱，台灣網友創意無限，立刻出現KUSO版「多重否定問句」公投票，令人噴飯。

臉書火星軍情局總長24日選舉當天在專頁上貼文，「有沒有人要跟我一起連署下一個公投案？認同請分享。」附圖是一張公投票，題為「你是否不同意未來公投案不應不使用不能讓民眾不理解的多重否定句？」選項有「同意、不同意、不不同意、不不不同意。」左下角則配上成龍搔頭苦惱樣。

(圖/臉書＿火星軍情局)

貼文一出，立刻引起廣大共鳴，一個問題出現五個「不」，究竟是肯定句還否定句？以諷刺口吻，完全表達出本次公投令不少人崩潰的提問方式。有網友稱，好好一個公投，簡直是國文測驗。

舉例而言，公投第11案：「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？簡而言之就是「你是否不同意在……實施……教育。」

公投第16案：「您是否同意：廢除電業法第95 條第1 項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文？」這題也暗藏陷阱，乍看似是廢除核能發電，其實真正意涵是以核養綠，持續發展核能。

不只許多老人家對公投議題霧煞煞，本次選舉出現邊開票邊投票的荒謬情事，也令人質疑選舉公正性，遭網民大酸特酸。萬寶證券投資顧問公司董事長朱志成在朱成志的華山論劍專頁上，貼了一張公投票，題為「您是否同意台彩應邊開獎邊賣彩券？」暗諷選舉結果都呼之欲出了，這時投票難保不受影響。

網友創意雖為搏君一笑，卻也真實呈現了本次九合一選舉過程充斥瑕疵，民眾一片怨聲載道。

（圖/臉書＿朱成志的華山論劍）