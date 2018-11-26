【更新】台北上海雙城論壇暫定12/20舉行　主題「循環經濟」

更新時間: 2018/11/26 16:28 發稿時間: 2018/11/26 14:48

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長柯文哲成功連任，雙城論壇也啟動籌備。中央社今(26)日引述台北市政府發言人劉奕霆說，台北上海雙城論壇將以「循環經濟」為重點，暫定主論壇在12月20日舉行，並致力邀請上海市長應勇出席，至於地點還在討論中。

知情人士表示，12月18日是市政府首長總辭，25日市長就職，31日要舉辦跨年晚會，時間匆促，只能確定中下旬舉辦。

台北市政府發言人劉奕霆表示，雙方幕僚持續溝通中，若有進一步消息，會盡快向外界說明。

今年適逢選舉年，雙城論壇要不要舉辦，以及時間、地點，都是各界關注焦點，7月時就決定選後再辦。

柯文哲確定連任成功後，昨(25)日下午就到台北市政府召開相關會議。市府幕僚指出，柯文哲上任後延續前朝續辦雙城論壇，維持兩岸城市交流，市府也不希望在其任內因故停辦。

而負責雙城論壇的台北市參事饒慶鈺11月初以參加研討會為由赴中國，由於此研討會除兩岸學者，上海台辦官員也出席，當時便有消息指出饒慶鈺可能會與對岸討論到雙城論壇。

《聯合》26日稍早報導，柯文哲四年前上任後，即決定將原在郝市府時掛在市府研考會下的「大陸小組」提高層級，讓大陸小組直屬市長，委員名單藍綠兼顧。包括澳門理工學院名譽教授邵宗海、淡大陸研所副教授張五岳、台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐、實踐大學博雅學部副教授賴岳謙等。

據了解，柯原本將大陸小組放在北市府國際事務委員會之下，不過引發中國不快，認為兩市交流怎麼會是國際事務，柯則立即修正，在秘書處下另外成立大陸小組，但其實是同批人馬、兩塊招牌。

不過柯文哲的變通，卻讓中國相當受用，這也促成連續三年雙城論壇的主因。