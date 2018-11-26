賴清德留任穩定政局　政院3原則處理公投結果

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）行政院長賴清德今（26）日召開記者會，除了表示將繼續留任協助總統蔡英文穩定政局之外，也就此次七項通過的公投案的提出行政院後續處理原則。

賴清德指出，此次九合一選舉的結果顯示人民對政府施政是不滿意的，他在第一時間向蔡總統口頭請辭，不過昨（25）日下午在和蔡總統討論之後，他決定留任繼續努力，「一方面希望政務推動不中斷，也希望協助穩定政局」。

針對七項甫通過的公投案，包括「以核養綠」、「反核食」、「反同婚」公投等，賴清德表示，行政院將秉持三原則進行後續處理，首先是行政院尊重公投結果。賴清德提及，過去朝野政黨針對相關議題各執立場，使得臺灣停滯不前，利用公投解決這些爭執，不失為一件好事，「我個人正面看待公投結果」。

賴清德接著指出，每一項公投結果牽涉立法及行政，行政院將和國會執政黨團充分討論，也一定會依照《公民投票法》第30條相關的法定程序完成後續的工作。

根據公投法相關規定，公投案涉及創制部分，行政院需在三個月內提出因應法案並送立法院審議，而立法院需於下一會期如期完成，例如公投第12案主張同性關係另立專法。

公投案涉及複決部分，在中央選舉委員公告公投案結果的三天內，該法律或政策就立即失效，例如公投第16案主張廢除《電業法》規定2025年以前廢除核電。而政策調整部分，雖然沒有明訂，但賴清德表示，行政院會儘速完成調整，以回應人民期待。

賴清德強調，每一張選票皆是對政府很深的期待，同時也是對施政的檢驗，此次選舉顯示人民有許多訴求，「像這樣的敗選，要檢討的很多」，後續行政院會負起責任，滾動檢討各項政策。

賴清德也表示，行政院未來將與每一個地方政府充分合作，也會提供必要協助共同建設國家、造福國人、創造雙贏局面。