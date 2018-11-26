美墨邊境移民企圖強闖邊界　遭催淚瓦斯驅離

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）大約500名中美洲移民的車隊，當地時間週日(25日)抵達墨西哥邊境的提華納市(Tijuana)，移民們懇求美國邊防人員加速處理他們尋求政治庇護的案件。但由於部分移民企圖強行進入美國境內，遭美國邊防人員用催淚瓦斯驅散。

包括美聯社在內的多家媒體記者，都目睹當時的情形。

美聯社記者指出，當時現場一片混亂，不時傳出小孩的尖叫聲，以及被催淚瓦斯嗆到後咳嗽的聲音。而在高牆另一邊的美國境內，購物民眾在暢貨中心進進出出川流不息，形成相當諷刺的對比。

當時現場有多名攝影記者。美聯社

墨西哥當局譴責美國當局的挑釁行動(acts of provocation)，認為這對移民的訴求毫無幫助。週日美墨兩國靠近聖地牙哥的邊界，也因為這起事件關閉數小時。

墨西哥內政部稍晚表示，對於企圖以暴力方式穿越美國邊界的中美洲移民，會立刻遣返 。墨國同時指出，他們會加強邊境管理。

美國國土安全部長25日也強調，美國當局將在西南部靠近墨西哥的邊界，加強管控。對於任何破壞美國聯邦財產、侵犯美國主權的情事，將予起訴。

提華納市長日前已經宣布，該城市出現人道危機，他表示已經向聯合國尋求援助，希望妥善解決目前已經抵達提華納市、將近5000名移民的問題。

中美洲移民隔著高牆對美國邊防巡邏隊員(左)表示不滿。美聯社