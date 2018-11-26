指中選會重大瑕疵多　丁守中撤驗票聲請將提選舉無效之訴

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）北市長選舉結果國民黨丁守中僅輸現任市長柯文哲3,254票，丁守中當時即表示將請其律師團向法院提選舉無效訴訟；丁守中競選幕僚與律師今（26）日上午10時許前往北院，撤回聲請重新計票起訴狀，直接進入提起選舉無效之訴。

丁守中律師上午赴北院表示，今天來不是繳納保證金要求驗票，而是撤回重新計票起訴，因為收到許多人檢舉中選會無章法的事證，因此將會提起選舉無效之訴，且經過律師團研究，認為進入計票程序可能曠日費時，於是改變訴訟策略，直接進入選舉無效程序。

律師補充，中選會這次辦理選舉的重大瑕疵很多，正在蒐集資料中，等蒐證完畢、且在市長公告15天內提起選舉無效之訴。

專家：可參考瑞士，公投不必綁大選

對於這回地方大選綁公投引起亂象與爭議，中山大學政治所教授廖達琪向中央社表示，台北市直到晚間7時46分才完成全市行政區投票，衍生部分投票所邊看開票邊投票亂象，但廖達琪認為，選舉延宕對選情影響有限，關鍵仍在候選人競爭原本就相當激烈。其實不只是台北市，其他縣市也有選舉延宕，出現一邊開票、一邊還未完成投票的亂象。

廖達琪指出，本次選舉複雜度高，中選會沒有處理好投票流程的細節，確實需要檢討、負責。廖達琪建議中選會在檢討這次選務工作時，可以參考瑞士公投，不必綁大選，並可採「通訊」投票的方式，不用一天之內就完成投票，讓民眾有時間針對議題充分討論，作為日後辦理公投的參考。