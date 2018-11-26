D&G辱華風波 外媒：與中國做生意之昂貴代價

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）義大利精品品牌Dolce&Gabbana設計師辱華言論引發喧然大波，儘管闖禍的兩名設計師宣稱帳號被盜，也已錄製影片公開道歉，但事件餘波盪漾，D&G的中國發展前景，恐怕一片慘澹。

事件起於設計師Stefano Gabbana，在IG對話中稱「中國是屎國」，遭披露後，他為了撇清，稱是帳號遭盜的結果，但強國人怒火難息，網路上一片撻伐、抵制聲浪，原定在上海舉行的大秀無故取消，包括京東在內的購物網站也以下架D&G商品表示抗議。品牌創始人Domenico Dolce 與 Stefano Gabbana不得不錄影片向中國道歉。

《美聯社》報導，這一連串的發展顯示，隨著中國消費市場日漸茁壯，加上中國不斷往外擴增經濟、軍事，與外交勢力，各大品牌想在此市場分一杯羹，就得承擔難以想見的風險與後果。

D&G於2005年進軍中國，目前擁有44個營業據點，設計師的一次失言，傷害已造成，恐意味著該品牌再無可能在中國擴大銷量。英國曼徹斯特大學組織心理學教授Cary Cooper表示，「未來幾年，D&G別想在中國做生意了，聲譽已然受損，得等民眾慢慢遺忘。」

誠然，中國人是全球奢侈產業第三大消費族群，到了2025年，可望成長至46%的市占率，這也是為何D&G會低頭的原因。事實上，兩名設計師的毒舌早已惡名昭彰，但在美國等風氣自由的國家，頂多引來一陣聲討，不致對品牌銷售量造成毀滅性的影響，但在中國不同，些許行差踏錯，拂了中國領導或人民的心意，就得付出慘痛代價。

舉例而言，中日緊張關係曾於2012年就釣魚台主權問題急遽升溫，重挫日本汽車業在中國之銷售量。較近期的例子則是中國強逼各大外國航空業者更改對台灣的標註名稱。知名演員李察吉爾曾向媒體透露，由於他支持達賴喇嘛，好萊塢片商曾因此不敢請他拍片，避免影響中國票房。

米蘭媒體Corriere della Sera在一篇評論中指出，「在世界各地，企業家若犯錯、失言，通常會由消費者與市場決定其冒犯的嚴重性。唯有中國，會迫使犯錯的人錄製自我羞辱、自我批評的影片，儼然毛澤東文革時期再現。如今中國自以為國力鼎盛，就開始在全球遂其再教育行徑。」

中國京東購物網將D&G商品下架作為抗議（圖／美聯社）