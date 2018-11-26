蔡英文盼助擴大社會對話　陳菊決定留任

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）九合一大選後全臺地方施政版圖由綠地變藍天，選前大力替包括高雄市長參選人陳其邁站臺的總統府秘書長陳菊，在大選結果出爐後便在臉書上表示已向總統蔡英文口頭請辭，不過總統府今（26）日發布聲明表示，在蔡總統再三慰留後，陳菊決定留任。

九合一選舉結果出爐，民主進步黨原先執政的13縣市丟掉七個，顯示人民對中央政府施政的不滿，陳菊在大選結束當晚便向蔡總統口頭請辭，而媒體也報導，陳菊此次辭意甚堅，已請幕僚幫忙打包辦公室及臺北住處，不過總統府今早證實，陳菊已決定留任。

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統考量國家政局穩定與各項重大政策的持續推動，在昨（25）晚邀集陳菊懇談，再三慰留後，陳菊決定留任，全力襄助蔡總統在擴大社會對話及各項革新工作上的努力。

黃重諺指出，對於這次地方選舉的失利，特別是高雄市未能繼續執政，由高雄市長轉任總統府秘書長的陳菊感到相當自責，並在第一時間向蔡總統請辭。不過，蔡總統認為，過去20年從謝長廷到陳菊在任的12個年頭，高雄的蛻變與發展有目共睹，現在市民選擇改變，選擇用更嚴格的標準來要求執政團隊，政府虛心接受，並且同樣以最高標準來自我策進。

蔡總統認為，在這個國家革新前進的關鍵期間，執政團隊的切實檢討與穩健推進非常重要，她希望陳菊能夠繼續與團隊並肩作戰，協助她帶領執政團隊在最短時間內凝聚最大的革新銳意，把各項工作做到最好，以回應國民的期待。而陳菊在與蔡總統會商後，也決定在此艱難時刻與團隊共同承擔、共同努力，遂接受蔡總統的慰留。