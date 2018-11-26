〈時評〉感謝天佑台灣　柯P守住台北

11月24日九合一大選的結果，民進黨在六都裡面只有台南市及桃園市小勝。不只台中市敗北，連執政20年的高雄市都大敗。而全國22縣市由國民黨拿回15縣市，民進黨只剩下6縣市。民進黨提名姚文智在台北市只拿到逾20萬票，幸好現任市長柯P守住了台北市，但也只比國民黨提名人丁守中多出3254票，約千分之四的選票。

整體投票數而言，民進黨與2016年總統及立委選舉時相比，差了200多萬票。得票數比率從52.8% 跌到39.2%，只比2008年首次實施單一選區的立委選舉時受阿扁貪腐形象拖累慘敗的37.5%多1.7%而已。面對這樣的慘敗，蔡英文總統已經宣布辭掉黨主席一職。另外，總統府陳菊秘書長以及行政院賴清德院長都已口頭請辭，也得到蔡英文總統的慰留。

民進黨為什麼會慘敗呢？

民進黨為什麼會慘敗呢？ 有許多分析評論，包括所謂韓國瑜在高雄造成的「韓流效應」外溢所致。整體而言，也就是說是中央執政不得民心，拖垮地方的選情，包括政績佳且很優秀的現任台中市長林佳龍落敗，以及執政20年的高雄市、候選人陳其邁各種條件都比韓國瑜好很多卻仍然落敗。這都是中央執政不佳造成的結果。其實會有這樣的結果，我們在以前的文章，(〈時評〉再談宜蘭社情， 2018年10 月17日), (〈時評〉也談宜蘭選情，2018年9月29日) 分析宜蘭縣長選情時己經多次提及，只是我們是以宜蘭及我個人觀察到的能源政策相關的領域來做評論。如今果然可以看到中央執政不佳使得民進黨在這一次選舉中大敗。

有關公投的議題

此次有位參選的候選人對我提出如下的問題：「如果此次公投統一，相信台灣也會淪陷。真是台灣人的悲哀，自由民主奮鬥了那麼久一段路，在今天這場選舉中徹底瓦解了。高雄淪陷，蘇貞昌也輸，雲林也輸，連『花蓮王』之妻也能高票當選，這樣的台灣價值何在?!」

我想此次民進黨之所以大敗，一個主要原因是在這一次大選中，民進黨戰略對所有公投案都採用了忽視的態度所致。例如說中選會一開始的時候，沒有依照公投法第9條的規定，在人民送交提案之後建置公投案的公有連署平台，來讓人民連署跨過提案門檻。而是希望利用現存的需要30多萬人的高門檻，讓連署的困難使得任何一個公投案都沒有辦法通過。

最後，因為國民黨以前曾經有過公投案連署的名單，以及東奧公投10多個獨派社團努力的街頭連署，再加上長老教會系統的動員，最後所有的公投案連署全部通過。只是造成下列問題：如何驗證簽名真偽等的困難。我們曾經為文指出，這是中選會不依法行政所造出來的困擾跟結果，(〈時評〉被公投案追著跑的中選會，2018年11月16日)，(〈時評〉評公投提案連署亂象，2018年9月3日)。

而為了驗證這些是否有效提案，又花了許多人力，最後在投票當天的規劃卻又是草率不合理，造成有史以來最長的投票時間及開票時間，以及一邊開票一邊投票的荒謬情況；中選會理應負起最大的責任。然而在公投案成立以後，賴清德院長也曾經表態不支持「東奧正名」公投，而近乎所有的民進黨候選人，對這幾個公投案都加以忽視。這正是對手國民黨以公投案當成主要武器進攻，守方民進黨這邊卻是連防禦都懶得佈署。結果下場慘烈，這也不令人奇怪。

像這一次五個公投案是有關同性戀議題的「同志平權」公投，以及反對以民法保證同志權益而起的「愛家公投」。這幾個公投案的源頭就是在兩年前，掌握中央執政權以及國會的絕對多數之後，不分區的尤美女立委在立法院力推同志相關議題的立法所造出來的結果。

同志法案想要草率立法撕裂了台灣社會，而且接著有一例一休、電業法等的立法，對立院各黨派意見不理會，甚至掌握國會絕對多數，完全不理會其他黨派强行通過所造成的後遺症。

其他的公投案，例如說反空污的議題的出現，因為深澳要興建燃煤電廠所引起的。這是一個能源政策議題，當然是為了落實民進黨的「2025非核家園」的政策目標。然而如何落實呢？選擇採用深澳燃煤電廠是一個非常不適當的方式。推出時還加上賴清德院長說出「使用乾淨的煤」的胡言亂語，並拉整個行政團隊為此背書。而使全國的環保團體努力加以抵抗，也促動了國民黨台中盧秀燕立委發動了這個反深澳、抗空汚等公投提案。這使得能源議題在目前執政團隊的政策中，沒能夠提供基載電力的缺憾更加明顯。其實對應之道應該是積極推動地熱發電。

然而經濟部長卻完全聽信，目前以工研院綠能所為主的幕僚建議， 推出台灣要發展地熱發電面對「太貴、太酸、 太少」等問題。(〈時評〉與經濟部沈部長談地熱：太酸、太少、太貴？2018年8月19日)。我們雖然曾經加以反駁，並且在這兩年來努力以實做的方式要突破台灣地熱為零的窘境，卻受到包括農委會林務局以及能源局的種種刁難及互推皮球，使得台灣的地熱發電到今天基本上還是零度電。這使得所謂的「以核養綠」公投有了一個可以發展的土壤。會造成這樣的結果當然是目前主導能源政策的政務委員，科技政委吳政忠以及張景森政委，這兩位政委從來就不是能源政策方面的行家。而像國策顧問施信民教授等長期投入台灣能源政策研究的專家，意見没有受到重視。在能源政策方面， 整個政府基本上是官大學問大、外行領導內行的做法。

與柯P的關係

另外一個敗筆就是民進黨與柯P的關係處理一蹋糊塗。在過程當中，包括原先柯P團隊市政團隊中的人員，跳出來以所謂惠特曼的書的案子，指責柯P介入中國的器官活摘器官的問題，而且是罪魁禍首。這些問題其實跟柯P是否能夠帶領台北市，做好市政基本上沒有任何關係。最後甚至還有所謂的獨派團體做出柯P「新五大弊案」的說法，更是令人哭笑不得，好像柯P是在選台大校長一樣。這些為了支持姚文智，與柯P關係決裂，而且去抹黑抹紅柯P的做法，沒有辦法讓一般市民，尤其是年輕人所接受的。

這也是最後姚文智雖然有民進黨黨中央的背書，總統院長幾次的造勢加持，最後落得20餘萬票的結果。還好在綠營這邊的18萬票被拉走以後，柯P陣營把握著年輕族群、以及過去4年政績的努力，還是能夠以3000多票力抗國民黨的候選人丁守中，連任成功，可謂非常的不容易。還好天佑台灣柯P守住了台北市，不然姚文智豈不變成國民黨近乎全面執政的一個罪人呢？

在投柯P和投姚文智的爭議過程中，例如說我參與在內的一些群組裡面的許多民進黨的支持者，甚至打出寧可讓丁守中贏也不要讓柯P當選。原因為柯P是暗箭、丁守中是明槍。我們實在沒有辦法理解，承認九二共識、認同台灣是中國一部份的丁守中，怎麼會比口頭講講兩岸一家親的柯P，更是獨派人士的選擇。這當然是一種戰略上的錯亂，把次要的「敵人」當成主要的敵人來打，這也是這一次民進黨黨中央最後動員全黨支持姚文智，又努力把柯P抹紅、抹黑最後卻以大敗收場的一個原因。

朋友對高雄及台中的觀察​

這是一位家住台中，而且偶爾也會到高雄市政府去幫忙的深綠朋友，對於台中及高雄為何會敗選原因的一些觀察：

民進黨高雄和台中市長選舉的慘敗令我十分訝異。冷靜想想可以找到一些蛛絲馬跡。首先是大環境的問題：從個人許多LINE群組，可以發現民進黨變成一般庶民的三合一敵人。其一是年改，大部份的人不會想年金是否會破產，而是我領的錢變少。其二是一例一休，怕一例一休會沒有工作。其三是同志議題，怕我的小孩被污染。變成同志，然後得愛滋病。一般市民把這些問題全怪罪到民進黨的執政。

另外，民進黨打壓柯P，引起支持柯P民眾的反感。大部份年青人都是支持柯P，獨派對於柯P的斥喝質疑及丟鞋行動都引起很多反感。直到後期，姚文智酸高嘉瑜更引起台北市年青族群的極大不悅。而蔡英文積極為姚文智助選，更讓民進黨和蔡英文被人民無視。還好，柯P有當選，如果丁丁勝出，民進黨和蔡英文會被罵死。

以上是一些大環境問題。

就高雄的問題：韓國瑜講到重點，民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼每次都要投給民進黨？民進黨市長初選過程的難看，在市民眼中很不舒服，為什麼你們好像初選贏，我們高雄市民就會投你。也許，管媽選都會比其邁強。其邁能力不錯，但選舉語言沒有吸引力。自我感覺辯論講得好，民眾卻無感。

民進黨在高雄執政20年，空降多少官員。在地的公務員苦悶已久。看到韓國瑜的聲勢給他們希望。而高雄捷運帶給民眾的光榮感隨著時間已經淡化。大部份不搭捷運上班的人，只會看到捷運沿線房價被炒高。一般上班族還是住在沒有捷運的舊社區，形成強烈對比。尤其是外省族群，20年他們都是投輸的一方，這次有機會打翻民進黨執政，當然點燃熱情。

台中林佳龍市長的落敗，令人難過。許多人都覺得他那麼拼市政，怎麼得不到民眾的認同。像花博、捷運、綠川水岸廊道都是執政亮點。

我就不要講太多細節，只要把林佳龍和鄭文燦比較就好了。為什麼鄭文燦會連任成功，林佳龍會連任失敗。首先，林佳龍規劃了許多遠見，像山手線，像數位治理局。這些老百姓都無感，而鄭文燦講就政通人和，例如一則新聞：「李曉鐘競總成立，桃園市長鄭文燦推崇副議長李曉鐘是桃園建設的重要支柱，呼籲選民讓他高票當選」。鄭文燦積極拉攏地方人士，特別是基層的里長幾乎全部被他收編。而林佳龍市長剛好相反，他沒有拉攏地方人士。像我們這個里的里長為了選市議員，跑去嗆林佳龍市長空污。林佳龍和民進黨很生氣，派一個人來選我們這個里的里長，結果輸得很難看。這個年輕里長羅廷瑋卻以第一高票當選市議員，成為全台中市最年輕市議員，也蛻變成國民黨的一顆新星。反觀民進黨的官員個個給民眾高高在上的感覺。