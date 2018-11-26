香港蘇富比支持全球保育工作　停拍犀牛角相關製品

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合外媒報導）國際拍賣公司蘇富比(Sotheby)原本計畫本週在香港拍賣會出售三個犀牛角藝術品；在環保團體的抗議下，蘇富比決定停止拍賣會。

蘇富比亞洲區主席仇國仕（Nicolas Chow）在聲明中證實，本公司未來將不再協助犀牛角藝術品拍賣。他還說，蘇富比譴責任何非法屠宰及交易瀕危野生動物的行為，並強烈支持全球社會的保育工作。

同樣在香港，英國拍賣行邦瀚斯（Bonhams）原本也計畫在27日舉行21件古董犀牛角雕刻品拍賣會，但在國際動保組織「野生救援WildAid」發動聯署並累積近萬人的支持下，邦瀚斯決定取消。

面對社會壓力，邦瀚斯全球執行長吉爾林（Matthew Girling）23日在臉書發聲明，邦瀚斯未來不會在拍賣會場提供完全或部分犀牛角的文物。

根據動物保護組織「國際人道社會」（Humane Society International），這21件藝術品價值387萬美元，約新台幣1.2億元。

野生救援協會董事總經理貝克（John Baker）表示，不論該批雕刻品是否為真正的古董，邦瀚斯銷售犀牛角雕刻品，會助長東亞地區對犀牛角的需求，並帶來屠殺。

貝克還說，他們恭喜邦瀚斯停止拍賣犀牛角藝術品的明智決定。只有在任何形式的交易停止時，犀牛才能生存。