歐盟通過脫歐協議 梅伊戴畫家芙烈達手環以明志？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）歐盟25日通過了英國脫歐協議，確立了未來雙方將如何開展關係，眼看明年3月29日脫歐大限在即，英國首相梅伊接下來才要面臨說服國內通過協議之最大挑戰。

BBC報導，歷經20個月的角力，歐盟27國領袖1個小時內就決定簽了。英國首相梅伊（Theresa May）表示，儘管不乏讓步，但協議能帶領英國走向「繁榮未來」，呼籲國內仍存分歧的選民接受，莫再為脫歐ㄧ事爭執不休。

英國國會將於12月12日就該協議進行表決，但包括工黨、自由民主黨、蘇格蘭民主黨、北愛爾蘭民主聯盟黨，甚至連自家保守黨人士，恐怕都將投下反對票。

歐盟簽署了兩份文件，一份是長達599頁、具法力效力的脫歐協議，明列英國脫歐細項，包括英國須支付390億英鎊「分手費」、公民權益，以及愛爾蘭邊境保障措施（backstop），以確保雙方尚未達成貿易協議時，北愛爾蘭與愛爾蘭邊境仍能維持開放。另一份則是政治宣言，訂定了雙方分手後，各項關係如何開展，如貿易、安全架構等。

若國會反對該協議，英國恐面臨「無協議脫歐」、重新協商、或舉行大選。

有意思的是，梅伊本次出席歐盟峰會時，手上再度戴了有著知名墨西哥畫家芙烈達•卡蘿（Frida Kahlo）畫像的手環。英國獨立報曾報導，在脫歐歷程中四面楚歌，不僅遭受選民批評，亦不斷面臨內閣威脅、背叛的梅伊，或許想透過此手環，展現自己如同芙烈達，儘管命運多舛、一生苦痛，仍絕不妥協的堅毅心志。

英國首相梅伊與歐盟執委會主席容克握手(圖/美聯社)