〈財經主筆室〉百貨周年慶消失的消費中層 台股投資人如何解讀

最近全球消費市場現況，就是民眾對未來景氣感到憂慮而減少消費支出。全球最重要手機廠韓國三星及蘋果兩大廠，都在上周陸續發布或證實銷售不佳的消息，蘋果手機的主要代工廠鴻海科技集團，也幾乎在同時宣布對營運進行檢討，旗下富士康計畫在2019年削減人民幣200億元的成本，因為將面臨非常困難和競爭的一年。所有指標都是凸顯智慧型手機銷售市場冷颼颼所致，而由遠東SOGO百貨對今年剛結束的周年慶業績發表看法，表示中產階級的消費消失了！

遠東SOGO百貨台北店統計周年慶業績發現，總被視為M型化消費的台灣，目前的消費已趨向典型的L型消費，所謂M型消費是消費呈現兩極化，貴跟便宜的有人買，中產階級的消費比較弱，但L型消費則是兩個極端有量，中間的完全消失，也就是中產階級消費信心變弱，消費也偏向保守。中產階級是智慧型手機最大擁護者，中產階級消費減少，手機消費市場低迷就不難理解了。

三星是智慧型手機的龍頭，連龍頭廠商都憂心忡忡，而蘋果除下修新一代iPhone手機出貨量外，甚至宣布至今上市還未滿一個月的iPhone XR，準備對日本電信商提供貼補，實際就是降價，這是蘋果過去從未見過的動作，此舉反應在股價上，讓這個全球市值龍頭的蘋果，上周末收盤價172.01美元，市值不僅破兆美元關卡，更狂跌至僅剩7468億美元，蘋果最大裝配廠的鴻海，如今股價也跌至只剩70元，市值也跌破兆元新台幣來到9220億元。

其實蘋果這段期間的兩個動作最令人擔憂，一是蘋果日前法說上宣布不再公布出貨量，當時就引發法人機構一片罵聲，過去蘋果每款iPhone機種都會公布數字，後來縮成iPhone整體銷售量，如今是連整體量都不公布，讓大家合理猜測就是賣不好。二是蘋果最近全面砍單，有分析師指出，蘋果不只砍iPhone XR的單，從供應鏈來的消息是先砍比較貴的iPhone XS單，後砍IPhone XR單，砍單就是印證賣不好的事實。

全球智慧手機銷售似乎都遇到成長趨緩問題，也意味著只有改良式創新，將無法造成更大的換機驅動力，iPhone XR在美國之外市場表現不佳，將阻止蘋果股價在2019年中進一步成長，但蘋果不是只有賣硬體的收入來源，還有豐厚的iStore軟體服務收入，雖然手機銷售成長趨緩對蘋果影響大，也許對台灣影響更大，之後恐怕波及台灣的整個蘋概股，對台灣蘋果供應鏈會帶來什麼影響？這也是值得投資人加以關切的問題。

富士康削減成本的計畫與近日蘋果產品需求減少，從而大幅削減生產訂單明顯有關。雖然台股上市櫃公司發布第3季財報，包括鴻海在獲利上都創下新高，但外資法人對台股2019年獲利成長，提出將出現大幅放緩的看法，預估將由今年的7%腰斬至3%，本益比同步降至12.3倍，如此將使得台股動能將進一步減速，美中貿易戰及半導體景氣衰退，也將壓抑著台股，也許短期外資法人仍對介入台股興趣濃厚，明年獲利減緩利空陰影不得不防。