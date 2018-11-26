韓國瑜盤點人事 布局高雄小內閣

當選高雄市長，韓國瑜開始布局小內閣人事，除了點出副市長要清廉、專業，外語能力佳外；韓的幕僚透露，前行政院長張善政、前內政部長李鴻源將擔任高雄市的經濟及治水總顧問。

自從韓國瑜參選以來，前高雄縣長楊秋興就大力協助，尤其楊秋興嫻熟高雄縣市合併前的縣境，還有工程背景和對城市的建設方向也很能補強韓國瑜，被認為有能力快速協助韓國瑜團隊上手的人。

楊秋興今天受訪不諱言已和韓國瑜見面，也給予一些建言及城市建設方向，尤其招商部分也有意見分享。不過談到可能擔任的位置，楊秋興沒證實，他說建議韓國瑜要趕快盤點人事，畢竟距離就職日只有短短一個月時間。

除了楊秋興的動向受關注，前高雄市議員、前立委林國正的也被認為是人選之一。林國正有農業經濟、財務管理專業背景，他對高雄市的建設發展方向很清楚，論述能力強，尤其受到前立法院長王金平的肯定，前高雄市議長許崑源的倚重。

事實上，韓國瑜投入高雄市長選舉後，張善政、李鴻源都曾為韓站台背書也公開允諾為高雄市政把脈，韓國瑜也多次表達要倚重他們的專業。

這位幕僚指出，張善政是經濟和科技領域的專家，李鴻源曾提出國土規劃治水及建構「海綿城市」的概念，他們專業的建議都有助於高雄市擘劃更遠大的方向。

尤其近年受到極端氣候的影響，高雄市總是暴雨成災，如何有效防治暴雨是市政團隊無法迴避的首要任務，媒體曾經詢問韓國瑜未來是否延攬兩位專家進市府小內閣，韓國瑜曾笑稱他是「禿子跟著月亮走」。

這位幕僚透露，前行政院長張善政、前內政部長李鴻源將會擔任高雄市的經濟及治水總顧問。

韓國瑜在勝選當天表達人事布局沒有任何政治考量，也開出小內閣條件，必須清廉、專業、熱情，3位副市長要外語好、懂工程、會行銷。據指出，韓國瑜在25日就會晤了一些具專業背景的人士，並展開小內閣人事布局。

從韓國瑜的揭示副市長等條件，可以看出來清廉、熱情不可或缺。

至於會重視外語能力，和韓國瑜大學唸英國語文學系有關，再者，韓多次主張高雄就是要面向海洋、面向國際及世界，才能拚出自己的一條路，所以具備好的外語能力、靈活、創意並有行銷高雄的能力只能算是閣員的「基本款」。

除了小內閣人事布局外，韓國瑜也表達會在高市府先架設農漁交易平台，並會由市長或副市長帶著農漁民出國搶訂單，全力拚經濟。（編輯：方沛清）1071126