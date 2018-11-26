台灣6.1強震　香港廣東福建均有劇烈震感！

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣今(26)日7時57分在台灣海峽（北緯23.38度，東經118.59度）發生規模6.1地震，震源深度20.5公里。香港媒體引述香港天文台指出，今（26）日接獲近千名市民報告稱感覺有地震，天文台正進行分析，有進一步資料時將會盡快公布。

香港商業電台節目主持人今早亦在節目中稱感到震動。天文台接獲近千民眾報告稱有震感，震動維持數秒。深水埗區有居民表示，「搖晃大約20至30秒，7點55分發生的。」。不過也有人po文表示，地震發生在8點02分。

尖沙嘴、長沙灣、九龍城、深水埗等多區市民，也在社交平台稱感到震動，「以為自己頭暈，但看到窗簾和充電線都在晃動，快嚇死了」、「當時在牀上，感覺地震好大呀」。

台灣此次地震的震央在台灣海峽(紅色標記處)​，距香港東北偏東約470公里。翻攝中國網路

港媒引述台灣中央氣象局稱，今早7時57分發生6.1級有感地震，震央位於西部海域，地震深度20.5公里，澎湖最大震度3級。

香港天文台表示地震級別為5.9級，震央位於福建泉州之南約170公里、即北緯23.36度、東經118.57度附近，也就是香港東北偏東約470公里。

中國地震台網站測定，11月26日07時57分在台灣海峽（北緯23.28度，東經118.60度）發生6.2級地震，震源深度20公里。

廈門，福州，泉州等地居民均反映震感強烈，廣州居民也感到明顯震感。廈門演武小學的學生也跑出教室到操場避難。