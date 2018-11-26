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兩伊邊界也傳6.3強烈淺層地震　已知1死500人輕重傷

地震發生在台灣時間今(26)日凌晨0:37分

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/11/26 09:22

翻攝推特　

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）台灣今(26)日早上傳出規模6.1的地震。無獨有偶，歐洲與地中海地震中心(The European-Mediterranean Seismological Center, EMSC)指出，伊拉克與伊朗邊境在台灣時間今天凌晨剛過也傳出規模6.3的強烈地震，震央在伊拉克首都巴格達東北方163公里處。震源深度僅10公里。距離伊朗西南部的薩爾波勒扎哈卜( Sarpol Zahab)則有20公里。

綜合美國ABC新聞網等多家外媒報導，目前已經知道有1人死亡，500人輕重傷。災民大多是伊拉克東北方蘇萊曼尼亞省( Sulaymaniyah Governorate)卡拉市(Kalar)的居民。
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