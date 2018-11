兩伊邊界也傳6.3強烈淺層地震　已知1死500人輕重傷

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)台灣今(26)日早上傳出規模6.1的地震。無獨有偶,歐洲與地中海地震中心(The European-Mediterranean Seismological Center, EMSC)指出,伊拉克與伊朗邊境在台灣時間今天凌晨剛過也傳出規模6.3的強烈地震,震央在伊拉克首都巴格達東北方163公里處。震源深度僅10公里。距離伊朗西南部的薩爾波勒扎哈卜( Sarpol Zahab)則有20公里。

綜合美國ABC新聞網等多家外媒報導,目前已經知道有1人死亡,500人輕重傷。災民大多是伊拉克東北方蘇萊曼尼亞省( Sulaymaniyah Governorate)卡拉市(Kalar)的居民。

Felt #earthquake (#زلزله) M4.1 strikes 23 km W of Sarpol-e Z̄ahāb (#Iran) 23 min ago. Please report to: https://t.co/1D1sxg2XnW pic.twitter.com/cyywwub6UW