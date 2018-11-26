地方議會15人當選 時力有斬獲躍升第三大黨

2018議員選舉中，時代力量在六都的北市、高雄、桃園、台南，以及非六都的新竹、彰化、雲林、基隆、苗栗共15人當選。依中選會資料，時力得票30萬8371票、得票率2.49%，成為第三大黨。

這屆台北市議會63席，中國國民黨29席、民進黨19席、時代力量3席、親民黨2席、無黨籍有7席，其他政黨3席。首度進軍首都議會，時力的3名新人黃郁芬、林亮君、林穎孟未來問政表現備受期待。

高雄市議會66席，國民黨過半33席、民進黨25席。政治立場偏藍的親民黨的吳益政連任成功；屬「泛綠」的台聯吳銘賜是新人、首度進軍議會的時代力量有2席(林于凱、黃捷)、無黨團結聯盟2席(李順進是現任、朱信強是新人)，另無黨籍2席。

桃園市議會的63席市議員中，國民黨取得過半的32席，成為議會絕對多數，其次民進黨18席，另外無黨籍11席，綠黨王浩宇、時代力量簡智翔各搶下1席。

台南市議員57席，民進黨25席、國民黨16席；屬「泛綠」的台聯楊中成連任、首度進入議會的時代力量林易瑩各搶下1席；另外，無黨籍高達14席。

新北市議會應選66席，國民黨當選33席、民主進步黨25席，無黨6席，另外無黨團結聯盟的游輝冗、蔡錦賢搶下2席。

台中市議員應選65席，國民黨32席、民進黨25席。親民黨1席的段緯宇與無黨籍7席成為藍綠議會龍頭爭霸戰的關鍵。

六都以外縣市，基隆市議會31席次中，國民黨在議會席次過半達16席，民進黨則從10席掉到剩下6席，親民黨也掉了1席剩2席(連任的莊錦田、楊秀玉)；時代力量唯一提名的安樂區市議員陳薇仲與民國黨唯一提名的楊石城順利當選進入議會；無黨籍從2席增加變成5席。

新竹縣政治版圖藍大於綠，議會36席次中，仍以國民黨過半佔19席、民進黨維持2席，是地方藍綠席次差距最大縣市。民國黨從原本的邱靖雅1席，新增吳旭智至2席；勞動黨上屆有1席高偉凱，但因「調降非自住房屋稅率」案辭職，這屆推出陳新源、羅美文新血接棒，成功上壘，增為2席；另也出現時代力量連郁婷1席、綠黨余筱菁1席新面孔；無黨籍從5席增為9席。

新竹市議會有33席，國民黨拿下15席，是議會最大黨；民進黨推出12名候選人，但只拿6席；時代力量搶下3席(蔡惠婷、林彥甫、廖子齊)將組黨團；綠黨1席；無黨籍8席。

彰化縣54席議員中，國民黨占了28席、民進黨12席、無黨籍13席，以及第一選區參選時代力量吳韋達1席。在國民黨席次過半下，加上爭取無黨籍議員支持，正副議長可望仍由謝典霖、許原龍搭配參選。

雲林縣議員43席，無黨籍仍居最多席次22席；民進黨掉1席，仍有12席；國民黨7席和台聯1席都是維持平盤；時代力量在第一選區（斗六、林內、莿桐）廖郁賢上榜，成為時力在雲林首位女議員。

苗栗縣議員38席，有17席近半數是新面孔，老幹新枝注入新氣象。雖然無黨籍高達18席，但就政黨屬性而言，泛藍仍居多數。國民黨14席、民進黨4席；首次進軍的時代力量提名2席（曾玟學、宋國鼎）全上。

宜蘭縣議員34席，國民黨13席，掌握議會最多席次，一般預料張建榮爭取議長寶座的機會大增。另民進黨8席、親民黨1席、無黨籍14席。

南投縣議員選舉37席，這次藍綠席次都減少，國民黨由19席減為17席、民進黨9席減為8席；另無黨籍12席。藍綠影響力與上一屆差不多，議長選舉部分，國民黨籍議長何勝豐有意角逐連任。

嘉義縣議會37席，民進黨提名22席當選17席，未能過半；國民黨提名9人全部當選；另外，無黨籍當選11席。民進黨籍議長張明達及副議長陳怡岳想要連任，須與無黨籍議員結盟。

嘉義市議會23席中，無黨籍占13席；國民黨(5席)、民進黨(4席)各掉1席，版塊未變動，無黨籍仍是最大贏家。

屏東縣議會55席，兩大黨席次相較2014年都減少，國民黨少2席只有17席；民進黨掉3席，有15席；無黨籍增加5席，達22席；台灣團結聯盟維持1席。地方政壇認為，現任國民黨籍議長周典論仍會續拼議長，而現任民進黨副議長江維屏落選，因此綠營是否推出副議長人選備受注目。

後山的花東地方政治生態「藍大於綠」。花蓮縣33席議員，國民黨籍仍居最多席次18席、民進黨6席減半剩3席、無黨籍增為12席。未來議長寶座，國民黨的謝國榮、張正治、張峻3人皆表態參選。台東縣議員30個席次中，國民黨依然是最大黨，拿下21席；民進黨維持1席，親民黨也拿下1席首次進入議會，無黨籍7席。

離島部分，澎湖縣議會19席，無黨籍11席、國民黨4席、民進黨3席，另外無黨團結聯盟1席。這次有13人順利連任，其中現任的議長劉陳昭玲、副議長陳雙全2人都高票蟬聯，可望再聯手競選正、副議長。

金門縣議會19席，國民黨和無黨籍各拿下9席，另國民黨背景，這次代表中華民族致公黨參選的蔡春生搶下1席。國民黨雖未過半，但泛藍席次占多數，有助於金門縣長當選人楊鎮浯的未來施政。(編輯:孫承武)1071125