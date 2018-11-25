中國官方解讀臺大選　陸委會：不應片面政治解讀

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）針對中國的臺灣辦公室發言人馬曉光針在臺灣舉行九合一大選後表示將繼續堅持「九二共識」、「反臺獨」，臺灣大陸委員會今（25）日回應，中國切勿涉入臺灣內部事務，刻意片面政治解讀臺灣人民對兩岸關係的期待，將誤判未來臺海情勢發展。

陸委會今日發布新聞稿表示，臺灣地方選舉及公民投票，是我國的內部事務，投票結果展現臺灣民主政治的成熟發展「這是臺灣民主價值的核心，中共當局應尊重並正確認識，切勿涉入我國內部事務，及刻意片面政治解讀臺灣人民對兩岸關係的期待，此將誤判未來臺海情勢發展。」

此次九合一選舉，國際媒體普遍認為民主進步黨及蔡英文政府面臨嚴重挫敗，除了可能導致蔡總統2020年競選連任之路受阻之外，也將對兩岸關係造成波動。

《紐約時報》便報導，中國當局拒絕與蔡英文政府有正式來往，而中國國民黨對北京態度一向較為友善，因此中國可能利用國民黨參選人當選的縣市進一步孤立蔡政府，並且增加中國對臺灣政治的參與。

陸委會強調，政府堅定維護臺海和平穩定現狀、捍衛國家主權的立場一貫，這是臺灣人民的共識，更是國際社會的期待，政府的政策主張不會改變。

陸委會也呼籲中國務實面對兩岸現實，任何對我國地方政府、臺灣民眾的統戰操作與分化，均無助於兩岸良性互動，也唯有不設政治前提的溝通及交流，才是化解分歧、増進兩岸民眾福祉的正確做法。

馬曉光以應詢新華社記者提問的方式表示，此次九合一大選「反映了廣大臺灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展『紅利』」，中國繼續堅持「九二共識」，並堅決反對「臺獨」分裂勢力及其活動。

馬曉光提及，在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，我們歡迎臺灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。