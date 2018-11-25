澳紐商會傑出貢獻獎　經濟部工研院獲肯定

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）第13屆商業傑出貢獻獎頒獎典禮已於近日舉行，由台北市澳洲紐西蘭商會主辦，共六名獎項得主，包含經濟部能源局及工研院綠能與環境研究所，均獲頒紐西蘭台商夥伴商業傑出貢獻獎。

中央社報導，台北市澳洲紐西蘭商會表示，商業傑出獎自2005年開辦，目的是公開鼓勵及實質促進澳大利亞、紐西蘭和台灣之間的經貿往來。

經濟部次長龔明鑫致詞時也說，近年來隨著政府推行新南向政策，澳、紐兩國對台灣的貿易及合作均有顯著成長，且有不少紐澳企業與台商合資，或是與台灣企業技術合作、來台設立據點，政府對此深表感謝，也期許未來能夠進一步強化交流。

第13屆澳紐商會商業傑出貢獻獎共計5個獎項，有6名獎項得主，經濟部能源局及工研院綠能與環境研究所均獲頒紐西蘭台商夥伴商業傑出貢獻獎，澳亞飛航訓練中心（Ansett Aviation Asia）獲得澳洲台灣商業傑出貢獻獎，GNS地球科學研究諮詢（GNS Science）獲得紐西蘭台灣商業傑出貢獻獎，逢甲大學國際科技與管理學院獲頒澳洲台商夥伴商業傑出貢獻獎，新北市裕德國際雙語學校則得到澳洲昆士蘭州台灣商業傑出貢獻獎。

經濟部能源局作為政府機關，獲頒商業傑出獎，備受外界矚目，澳紐商會新聞稿指出，經濟部能源局負責台灣能源政策及法規擬訂與推動，以及能源管理與新能源技術研發，自從2016年，政府啟動能源轉型政策以來，經濟部能源局致力於各項再生能源推廣，目前在風力及太陽光電的發展已有相當成效，未來將持續推動地熱發電及其他再生能源。

經濟部能源局先前與紐西蘭GNS地球科學中心舉辦「2017火山型地熱研討會」，並邀請日本、菲律賓、印尼及紐西蘭等國的地熱學者專家進行技術與經驗交流，主題環繞在地熱發電與酸性地熱系統、大屯火山地熱系統與西太平洋地熱發電系統的開發經驗，也是成功的交流。

澳紐商會也說，今年得獎單位在教育、研究及技轉上均有顯著貢獻，顯現台澳紐三方除了商品及物資的交流，還有更進一步的人才與技術交流。